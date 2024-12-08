Проходил мимо

Женщина вышла из дома, чтобы отдохнуть от детей, а утром ее тело нашли на скамейке в парке. Полиция не сразу поняла, что с ней произошло

Натали Шоттер. Фото с личной страницы Натали в Facebook.

37-летняя Натали Шоттер из Лондона страдала от послеродовой депрессии и почти не выходила из дома. В июле 2021 года она решила встретиться с друзьями. В тот день Шоттер выглядела счастливой: улыбалась и танцевала под игру уличных музыкантов. А наутро ее тело нашли на скамейке посреди парка. Что произошло в ту ночь, читайте в материале еженедельной тру-крайм рубрики «Холода».



Утром 17 июля 2021 года старшая медсестра кардиологического отделения Лондонской поликлиники 60-летняя Кас Шоттер Уитман получила звонок из полиции.

Офицер сообщил, что в 5:42 утра того же дня в западной части Лондона случайный прохожий обнаружил на скамейке посреди Саутхолл-парка женщину, лежащую без признаков жизни. Ей оказалась дочь Кас 37-летняя Натали Шоттер, работавшая администратором в местной поликлинике. Прибывшие в парк врачи зафиксировали ее смерть.

Как выяснилось позже, накануне, 16 июля 2021 года Шоттер впервые за долгое время решила отдохнуть от домашних забот, попросила близких присмотреть за детьми, а сама пошла гулять с друзьями.

Предположительно, Шоттер умерла от удушья, но установить его причину врачам не удалось: сердце было здоровым, другие органы тоже. В крови в большом количестве нашли алкоголь и «попперсы» — вещества, которые принимают для расслабления или увеличения сексуального удовольствия. Однако патологоанатом заключил, что они не могли привести к смерти. Причина так и оставалась не установлена.

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«Самая красивая малышка»

По словам матери, Натали была творческим человеком и в детстве хотела стать актрисой. Сначала она ходила в католическую школу, однако там она показала актерский талант и позже перевелась в школу с театральным уклоном. В 12 лет Натали поработала дублером в театре на Вест-Энде и снялась в рекламе Heinz на телевидении. Позже она поступила в Лондонскую школу исполнительского искусства и технологий, где училась актерскому мастерству.

«Нат была самой красивой малышкой и потрясающим ребенком. Она любила проводить время на свежем воздухе, особенно бывать на пляже и купаться, — рассказывала мать погибшей журналистам The Guardian. — Когда я пыталась сказать ей, что ей нужно читать Шекспира, чтобы подготовиться к экзаменам, она могла просто дурачиться в ответ. Она была очень креативной, любила рисовать красками и карандашами и никогда не боялась посмеяться над собой».

По словам матери, Натали могла «отдать последний фунт любому, кто в нем нуждался». После учебы она передумала быть актрисой и решила помогать людям: пошла работать в британские благотворительные организации по борьбе с заболеваниями сердца и по помощи людям с деменцией, а после этого устроилась администратором в поликлинику. Затем вышла замуж и родила двоих сыновей.

В 2019 году у Натали родился третий ребенок — дочь Наоми— и с тех пор она боролась с послеродовой депрессией. Самоизоляция во время пандемии только усугубила ее состояние.

Незадолго до смерти Натали жаловалась врачу, что если выпивает, то теряет память и погружается в глубокий сон.

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Камера в парке

Следователи показали Кас Шоттер записи с камер видеонаблюдения, на которых были видны последние часы жизни ее дочери.

Она увидела, что в день смерти Натали гуляла в нескольких километрах от своего дома и выглядела счастливой. Камеры засняли, как она танцевала под игру уличного барабанщика с другими прохожими, а вечером того же дня познакомилась с мужчиной. Они пошли в Саутхолл-парк — там сидели на лавочке, пили алкоголь и принимали «попперсы».

Ближе к полуночи Натали стало плохо. В 23:56 она легла на скамейку и потеряла сознание. Мужчина пошел искать помощь. На выходе из парка он встретил двух сотрудников полиции и рассказал им о случившемся, однако те ответили, что заняты и не могут помочь. Они посоветовали позвонить по номеру 101 — в Великобритании он используется, когда нет угрозы жизни или здоровью человека. В 00:05 мужчина снова подошел к Натали, но вскоре покинул парк.

В 00:16 к скамейке приблизился другой мужчина. Он неоднократно проходил мимо, пока Натали общалась с новым знакомым, и подошел ближе, когда она осталась одна. На записях с камер видно, как мужчина до земли спустил шорты и орально изнасиловал Натали. Он оставил ее в 00:32, вернулся в 00:48 и ушел окончательно через три минуты. Тело Натали неподвижно лежало до утра, пока его не обнаружил случайный прохожий.

«Я — ее голос»

Вся семья переживала из-за смерти Натали, но больше всего в расследования полиции включилась ее мать. Видеть, что происходило с дочерью в последние минуты жизни, ей было очень тяжело. «Я испытала невероятный шок. Я была просто убита горем», — говорила она журналистам.

Они с дочерью были очень близки: раз в неделю Натали встречалась с родителями, чтобы пообедать вместе.

«Она переживала действительно тяжелый этап и была крайне уязвимой», — говорила мать Натали. По ее словам, Натали планировала в ближайшие дни пойти к психологу.

Мать требовала от полиции найти мужчину с камер, чтобы «получить ответы». «Если вы не можете сделать это, я сама выйду на улицу и буду искать его в автобусах и магазинах», — грозила она.

Несколько недель спустя полиция нашла этого мужчину. Им оказался 32-летний Мохамед Иидов — он уже был судим за попытки совращения несовершеннолетних в интернете. После изнасилования Шоттер Иидов направился домой, где его ждали жена и дети, по пути зайдя в магазин, чтобы купить ополаскиватель для рта и кошачий корм.

Мохамед Иидов. Фото: Metropolitan Police

4 августа полицейские арестовали его. Сначала Иидов отказывался отвечать на вопросы. Затем он пытался доказать, что это был секс по обоюдному согласию. При этом Иидов постоянно менял показания: то говорил, что заплатил Шоттер 10 или 20 фунтов, то утверждал, что она уже была мертва. Хотя ДНК Иидова и обнаружили на теле Натали, доказать его вину в убийстве не могли — причина смерти оставалась неизвестной.

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Результаты расследования не удовлетворили мать Натали. Она упорно твердила, что дочь не умерла своей смертью. «У Нат нет голоса. Я — ее голос. Я не прекращу бороться за справедливость, — говорила она. — Если бы Нат знала, что я делаю, уверена, она бы сказала: “Спасибо, мама”». Через два месяца полиция согласилась провести повторное вскрытие.

Неожиданные результаты

Во второй раз патологоанатомы установили причину смерти: сердце Натали остановилось из-за Café coronary syndrome (коронарный кафе-синдром). Так называют внезапную закупорку верхних дыхательных путей, которая в большинстве случаев может привести к смерти от удушья или остановки сердца. Почти всегда это происходит во время проглатывания еды — однако смерть Натали вызвали действия Иидова.

2 октября 2024 года начался суд над Иидовым, которого обвиняли в изнасиловании и непредумышленном убийстве. Прокурор Элисон Морган обратила внимание суда на то, что на записи с камер видеонаблюдения Натали не делала «никаких явных движений» в течение получаса до того, как к ней подошел Иидов. Во время изнасилования она едва шевелилась и находилась «в глубоком бессознательном состоянии», поэтому не могла дать согласия.

«Он не стал бы заниматься сексом с мертвым телом более 15 минут. Он занимался сексом с человеком, который, как он знал, был жив, но находился в глубоком бессознательном состоянии. Поэтому он насиловал ее», — заявила прокурор.

Кас Шоттер Уитман пришла на суд и старалась встретиться взглядом с убийцей ее дочери. Отец Иидова тоже был в зале. Всякий раз, когда включали записи с камер, он не выдерживал и выходил в холл.

Присяжные признали Иидова виновным — близкие Натали ждали этого более трех лет. «Мы рады тому, что для Нат справедливость воссторжествовала, — говорила мать Шоттер, когда суд завершился. — Наша семья довольна решением присяжных».

Иидову грозит «длительный тюремный срок». Окончательный приговор вынесут 13 декабря. Как за изнасилование, так и за непредумышленное убийство ему грозит наказание вплоть до «пожизненного», но по британским законам пожизненное заключение не всегда означает, что человек проведет всю жизнь в тюрьме. Обычно осужденный отбывает минимальный срок, чаще всего, около 15 лет, после чего остается под пожизненным надзором. В случае нового преступления его возвращают в тюрьму.

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