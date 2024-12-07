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Общество

В России может перестать работать множество сайтов и мобильных приложений

15:54 07.12.2024

Роскомнадзор собрался ограничить доступ для россиян к восьми крупным иностранным хостингам за отказ участвовать в учениях по отключению интернета, сообщили представители ведомства «Ведомостям». Блокировка хостеров означает, что в России может перестать работать множество сайтов и мобильных приложений, предупредила «Роскомсвобода».

Восемь иностранных компаний не подали заявку на включение в российский реестр провайдеров хостинга: Amazon Web Services, GoDaddy, HostGator, Kamatera, Ionos, Network Solutions, DigitalOcean и Hetzner Online. Работа этих провайдеров должна быть ограничена, «учитывая риски, которым подвергаются размещенные на их мощностях ресурсы», объяснили в Роскомнадзоре.

Российское законодательство обязывает оказывающие услуги хостинга компании взаимодействовать с Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), но эти восемь компаний требование не выполнили, сообщили чиновники. Следовательно, компании не имеют право оказывать услуги российским организациям, уточнили представители ведомства в разговоре с ТАСС.

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Если российская организация размещает сайт и серверы мобильных приложений на мощностях зарубежных провайдеров хостинга, она может «столкнуться с рядом серьезных угроз», заявил Роскомнадзор.

Когда запрет начнет действовать, часть сайтов и приложений сменят хостинг, но те, что проигнорируют требования властей, просто перестанут быть доступными для россиян, заявил один из IT-экспертов «Роскомсвободы».

«Мы наблюдаем новый этап российской онлайн-цензуры — блокировка целыми хостингами. Что-то подобное уже по мелочи было, но это самый „крупняк“», — объяснил специалист.

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Другой технический специалист «Роскомсвободы» счел, что попытка отключения крупных иностранных хостеров может закончиться провалом. Он напомнил, как в апреле Роскомнадзор пытался заблокировать Amazon Web Services и GoDaddy. Тогда, по словам специалиста, «легло пол-интернета».

«Скорее всего, повторная бомбардировка Amazon снова все положит. Но это только предположения. По факту может быть что угодно: от того, что заденет только некоторые сервисы (возможно, даже никому не известные), до того, что опять „Алисы-Маруси“ будут отлетать», — сказал эксперт «Роскомсвободы».

Сейчас в перечень разрешенных для россиян входит 428 хостинг-провайдеров.

С августа Роскомнадзор замедляет работу YouTube и других сервисов Google. Ведомство разослало провайдерам письмо с требованием прекратить использовать на сетях технологии, позволяющие улучшать качество работы ютуба.

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