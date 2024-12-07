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Общество

Россия применила новую схему обхода санкций

12:59 07.12.2024

Курс доллара опустился ниже 100 рублей благодаря новой схеме для обхода санкций. Причина укрепления российской валюты в том, что Владимир Путин изменил систему оплаты трубопроводного газа, сообщило «Агентство» со ссылкой на экспертов.

Рубль в пятницу днем на международном рынке Forex впервые за две недели поднимался до 98,77 за доллар, хотя позже вернулся к отметке немногим выше 100. Официальный курс Банка России на субботу, 7 ноября, составляет 99,42 рубля за доллар и 106,3 рублей за евро.

Одной из причин падения рубля стали введенные 22 ноября Минфином США санкции против Газпромбанка — единственного остававшегося канала платежей за поставленные в страны Евросоюза объемы российского трубопроводного газа. На фоне новых санкций рубль упал на 15%, пишет «Агентство».

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5 декабря Путин подписал указ, который разрешает покупателям газа больше не переводить валюту Газпромбанку. Поставка признается оплаченной, когда деньги за нее через любой банк попадают на рублевый счет в Газпромбанке. Схема позволяет импортерам проводить деньги через офшорные банки, которые еще имеют право продавать валюту в России, уточнил ранее «Коммерсант».

Европейские покупатели энергоресурсов, в первую очередь Венгрия и Словакия, конвертируют свою валюту в рубли в банках, не находящихся под санкциями, объяснило Reuters. Аналитики и трейдеры рассказали агентству, что указ Путина позволил в том числе разблокировать невыполненные ранее платежи, — это и дало толчок росту российской валюты. «Крупные экспортные поступления, застрявшие из-за новых банковских санкций, могли быть «разблокированы», но теперь попали на рынок», — уточнил трейдер на рынке Forex.

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Министр финансов Антон Силуанов заявил об успешности новой схемы, пишет «Агентство». «Вся эта ситуация с рублем сложилась после того, как санкции были приняты в отношении нашего основного банка–участника внешнеэкономических расчетов, Газпромбанка. Сейчас вся эта ситуация стабилизируется», — сказал чиновник.

Укрепление рубля на долгое время маловероятно, пишет «Агентство». Президент Сбербанка Герман Греф назвал справедливым курс в 100–105 рублей за доллар США. Глава крупнейшего госбанка сказал, что пока не ожидает новых «неожиданных колебаний» курса национальной валюты.

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