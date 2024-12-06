Совокупный долг россиян превысил госдолг России

Государственный долг России оказался почти в полтора раза меньше, чем общий объем всех кредитов, которые оформили россияне. На это обратил внимание журналист «Холода», проанализировав данные Минфина и Центробанка.

Газета «Известия» на основе данных Банка России подсчитала, что на начало ноября общий объем кредитов граждан России превысил 38 триллионов рублей — это рекордная сумма, которая составляет порядка четверти объема ВВП. Во Frank RG отметили, что с января по октябрь 2024 года российские банки выдали кредитов на 12 триллионов рублей. Топ-менеджер ВТБ Георгий Горшков предположил, что к концу года россияне оформят займов еще на 1,3 триллиона рублей.

Такие показатели частично обеспечиваются за счет продолжающегося бума корпоративного кредитования. За 10 месяцев 2024 года прирост в этом сегменте достиг 19%, отметили в банке «Зенит». В розничном кредитовании этот показатель меньше — 12%. «Известия» пишут, что высокая закредитованность населения может привести россиян к финансовым трудностям, особенно в условиях постоянного роста ключевой ставки.

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Совокупная сумма долгов россиян перед банками оказалась больше, чем общий госдолг России. Объем государственного внутреннего долга Российской Федерации на данный момент составляет 21,5 триллиона рублей, объем внешнего долга — 52,9 миллиона долларов (5,4 триллиона рублей). Получается, госдолг России на ноябрь 2024 года насчитывает 26,9 триллиона рублей — это в 1,4 раза меньше, чем общая закредитованность россиян.

Прямо противоположная ситуация сложилась в американской экономике. Согласно данным Федерального резервного банка Нью-Йорка, общий потребительский долг американцев насчитывает 17,9 триллионов долларов. Агентство Bloomberg отмечает, что этот показатель достиг рекордных значений за счет ипотек, автокредитов и займов на учебу. Тем не менее совокупная сумма долгов американцев в два раза меньше общего госдолга США, который составляет 36,1 триллиона долларов.

Сейчас выдачи займов для россиян резко сократились из-за постоянного повышения Центробанком ключевой ставки. В последний раз регулятор повысил ее до рекордного уровня в 21% в октябре. При этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что у повышения ключевой ставки нет предела. Из-за такой политики регулятора рынок кредитования начал замедляться: в октябре объем выданных кредитов вырос лишь на 170 миллиардов рублей, когда как в августе этот показатель составлял 412 миллиардов.