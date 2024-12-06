Совокупный долг россиян превысил госдолг России

Государственный долг России оказался почти в полтора раза меньше, чем общий объем всех кредитов, которые оформили россияне. На это обратил внимание журналист «Холода», проанализировав данные Минфина и Центробанка.
Газета «Известия» на основе данных Банка России подсчитала, что на начало ноября общий объем кредитов граждан России превысил 38 триллионов рублей — это рекордная сумма, которая составляет порядка четверти объема ВВП. Во Frank RG отметили, что с января по октябрь 2024 года российские банки выдали кредитов на 12 триллионов рублей. Топ-менеджер ВТБ Георгий Горшков предположил, что к концу года россияне оформят займов еще на 1,3 триллиона рублей.
Такие показатели частично обеспечиваются за счет продолжающегося бума корпоративного кредитования. За 10 месяцев 2024 года прирост в этом сегменте достиг 19%, отметили в банке «Зенит». В розничном кредитовании этот показатель меньше — 12%. «Известия» пишут, что высокая закредитованность населения может привести россиян к финансовым трудностям, особенно в условиях постоянного роста ключевой ставки.
Совокупная сумма долгов россиян перед банками оказалась больше, чем общий госдолг России. Объем государственного внутреннего долга Российской Федерации на данный момент составляет 21,5 триллиона рублей, объем внешнего долга — 52,9 миллиона долларов (5,4 триллиона рублей). Получается, госдолг России на ноябрь 2024 года насчитывает 26,9 триллиона рублей — это в 1,4 раза меньше, чем общая закредитованность россиян.
Прямо противоположная ситуация сложилась в американской экономике. Согласно данным Федерального резервного банка Нью-Йорка, общий потребительский долг американцев насчитывает 17,9 триллионов долларов. Агентство Bloomberg отмечает, что этот показатель достиг рекордных значений за счет ипотек, автокредитов и займов на учебу. Тем не менее совокупная сумма долгов американцев в два раза меньше общего госдолга США, который составляет 36,1 триллиона долларов.
Сейчас выдачи займов для россиян резко сократились из-за постоянного повышения Центробанком ключевой ставки. В последний раз регулятор повысил ее до рекордного уровня в 21% в октябре. При этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что у повышения ключевой ставки нет предела. Из-за такой политики регулятора рынок кредитования начал замедляться: в октябре объем выданных кредитов вырос лишь на 170 миллиардов рублей, когда как в августе этот показатель составлял 412 миллиардов.