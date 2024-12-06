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Политика

Россия разместит «Орешник» в Беларуси

19:38 06.12.2024

Владимир Путин во время визита в Минск сообщил, что в конце 2025 года Россия начнет размещать ракетные комплексы «Орешник» на территории Беларуси. Об этом Александр Лукашенко публично попросил Путина на той же встрече. Видео с заседания Высшего госсовета Союзного государства России и Беларуси опубликовал ТАСС.

«Не сочтите за наглость, я хочу публично попросить вас, чтобы новые системы вооружения — и прежде всего “Орешник” — были размещены на территории Беларуси», — обратился Александр Лукашенко к Путину. Он назвал удар «Орешником» по Украине «успешным пуском» и заявил, что он повлиял на «партнеров бывших, ныне соперников».

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Александр Лукашенко попросил, чтобы цели для «Орешника» определяло руководство Беларуси, а запускали ракеты военные специалисты из России. По его словам, «Орешник» понадобится Беларуси для обороны своей территории.

Владимир Путин ответил Лукашенко, что скоро Россия запустит серийное производство «Орешника», и во второй половине 2025 года российские ракетные войска начнут размещать это оружие в Беларуси. Путин пообещал, что Беларусь сможет самостоятельно выбирать цели для ударов.

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Также на встрече в Минске Путин и Лукашенко подписали договор о взаимной военной помощи с использованием всех имеющихся у стран сил. В прошлом году Россия разместила в Беларуси ядерное оружие. По данным расследования The New York Times, оно хранится рядом с городом Осиповичи. Журналисты смогли найти склад с помощью спутниковых снимков.

Россия впервые использовала баллистические ракеты средней дальности «Орешник» для удара по заводу «Южмаш» в Днепре. Путин заявил, что этот удар стал ответом на украинские запуски западных ракет по России.

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