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Общество

В России подорожают сосиски и колбаса

12:16 06.12.2024

С 2025 года в России подорожают сосиски и колбаса. Крупные поставщики уже разослали торговым сетям предупреждение о повышении отпускных цен на колбасные изделия с нового года. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на двух источников среди продавцов.

Один из ритейлеров сообщил газете, что продукция «Черкизово», «Атяшево» и «Новой столицы» подорожает на 10% с февраля следующего года. Великолукский мясокомбинат уточнил, что его продукция (колбаса и сосиски) повысится в цене на 7%. По подсчетам исследовательской компании NTech, средняя цена за килограмм сосисок и сарделек с июля 2023 года по июнь 2024-го составляла 332 рубля. Это уже было на 8% дороже, чем за тот же период с 2022 по 2023 год.

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Источник газеты заверил, что за 2024 год ни колбаса, ни сосиски не претерпевали «серьезной инфляции». По его словам, крупные федеральные производители впервые с 2023 года решились поднять стоимость своей продукции. Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) ранее предупреждал правительство о повышении цен на продукцию мясопереработки из-за опасений по поводу намечающегося дефицита сырья. 

Еще в ноябре НСМ отправил письмо в адрес Минэкономразвития, Минсельхоза и вице-премьера Дмитрия Патрушева. Мясопереработчики констатировали, что цены на говядину первого и высшего сортов достигли «исторического максимума», а темпы роста производства в России замедляются. Понизить цены не помогли и нулевые пошли, которые действуют на импорт 100 тысяч тонн говядины, которая идет на переработку. Нулевые пошлины помогли стабилизировать цены на курицу, но 100 тысяч тонн — недостаточное количество для урегулирования ситуации с говядиной. 

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На стоимость мяса повлияло и ослабление рубля, так как мясоперерабатывающие предприятия импортируют запчасти для оборудования, корма для скота и упаковку, объяснил управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк. По его словам, мясопереработчики все же старились сдерживать отпускные цены даже в сложившейся ситуации с растущей себестоимостью производства в 2024 году. 

В целом эксперты ожидают подорожание сразу нескольких категорий продуктов в России с 2025 года. Так, фрукты и овощи могут подняться в цене на 15-20%, а молочные продукты — на 10-15% (например, литр молока может подорожать до 90 рублей). Кроме того, на 10-12% подорожают мясные изделия: килограмм говядины может поднять до 800 рублей, а свинина будет продавать до 600 рублей за килограмм.

На подорожание продуктов влияет дефицит импортных поставок, рост стоимости сырья и логистики, а также курсы валют. Транспортные расходы заставят подорожать даже такой товар первой необходимости как хлеб.  

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