Видео из TikTok помогло раскрыть убийство трехлетней давности

Мексиканская полиция поймала и экстрадировала в США Бенджамина Уильямса, которого три года разыскивали за убийство своей девушки. Житель Мексики узнал Уильямса благодаря тиктоку с его фотографией, который был опубликован сразу после убийства. Об этом сообщает CNN.

В июле 2021 года Бенджамин Уильямс и его бывшая девушка Джоана Пека договорились встретиться, чтобы он смог увидеть своего четырехмесячного сына. Встречу Уильямс назначил на кладбище, где похоронена его сестра.

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На кладбище Уильямс подошел к машине 27-летней Пеки и несколько раз выстрелил в женщину. Убийство видел ее четырехлетний сын, который был на заднем сидении. Мать убитой рассказывала, что он пытался стереть кровь с лица мамы, чтобы ей помочь. Младший ребенок оставался на руках женщины, когда ее тело нашли свидетели.

После убийства Бенджамин Уильямс быстро скрылся, однажды его нашли на записи с камеры видеонаблюдения, где он был в футболке «Самый лучший папа». Полиция не смогла найти оружие, из которого убили женщину. Главной уликой стала переписка бывших партнеров, в которой они договаривались о встрече на кладбище в тот день.

Спустя десять дней после убийства ведущая популярного тру-крайм блога Джасмин Александер опубликовала в тиктоке ролик о розыске Уильямса с его фотографией. Видео собрало более 136 тысяч просмотров.

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В конце ноября житель Мексики узнал Уильямса после просмотра видео и сообщил властям США, что подозреваемый в убийстве живет в Мехико. Начальник полиции Сент-Питерсберга Энтони Холлоуэй сообщил, что после задержания Уильямса свидетели перестали бояться давать показания по делу.

41-летнему Бенджамину Уильямсу предъявлено обвинение в убийстве первой степени и двух эпизодах жестокого обращения с детьми. В штате Флорида за убийство может грозить смертная казнь.