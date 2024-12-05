Арестован изнасиловавший клиентку массажист

Хорошевский суд Москвы арестовал сотрудника столичного массажного салона 39-летнего гражданина Таджикистана по обвинению в сексуализированном насилии над клиенткой.

«Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Пулодзоды Завкибека Точидина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 132 УК (Насильственные действия сексуального характера)», — сообщили в суде.

По версии следствия, массажист сначала применил насилие и подавил волю клиентки к сопротивлению, а затем совершил в отношении нее «иные насильственные действия сексуального характера».

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Сама пострадавшая, которой оказалась 20-летняя Анастасия, рассказала, что пришла в массажный салон на проспекте Жукова по рекомендации. На первом сеансе массаж ей делала женщина, на втором — мастер-стажер Закир, писал близкий к силовикам телеграм-канал Baza.

По словам Анастасии, во время массажа Закир массировал интимные части тела, а когда она попросила прекратить, то мастер ответил, что это поможет ей расслабиться. «От шока девушка впала в ступор и не могла пошевелиться. В итоге массаж длился дольше указанного времени, а в конце процедуры мастер поцеловал девушку и пожелал хорошего вечера», — говорится в посте Baza.

Когда сеанс закончился девушка позвонила мужу и в полицию. Сначала владелица салона встала на сторону Закира и говорила, что другие клиенты довольны работой мастера, но когда пришли полицейские, она уволила его. Обвиняемый, как ранее сообщал столичный СК, признал свою вину.