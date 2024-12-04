Племянница Путина случайно раскрыла число заявок на поиск пропавших российских военных

48 тысяч родственников пропавших без вести военных обратились в Министерство обороны для сдачи ДНК-теста. Об этом замминистра обороны Анна Цивилева сообщила на круглом столе в Госдуме, фрагмент прямой трансляции опубликовала Astra.

«У родственников ДНК, я уже сказала, мы все берем, они сдают бесплатно. У них принимает МВД — абсолютно бесплатно, за свой счет делает и также в свою базу вносит всех родственников, которые к нам обратились. Я уже сказала, 48 тысяч», заявила Анна Цивилева.

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«Коллеги, Анна Евгеньевна цифры здесь называла, в том числе без вести отсутствующих, я убедительно прошу этим цифрам нигде не фигурировать, это такая закрытая информация достаточно, чувствительная. Когда будем документ составлять итоговый, тоже там эти цифры чтобы не выкладывали», — упрекнул Цивилеву глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Цивилева объяснила, что назвала не число пропавших без вести, а число заявок в Минобороны. «Многих они найдут, поэтому это цифра именно обращений, а не статистика», — ответила чиновница. Astra уточняет, что, по сообщениям их подписчиков, бесплатный ДНК-тест позволяют сделать только родственникам военных с официальным статусом «без вести пропавший».

Также Цивилеву удивило участие срочников в войне с Украиной. Рассматривая вопрос о присвоении призывникам статуса ветерана боевых действий замминистра обороны спросила: «Они что, вели боевые действия?», — на что коллега ответил ей: «Да, в Курске».

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Прямая трансляция заседания круглого стола на тему поддержки участников войны в Украине велась на сайте Госдумы утром 26 ноября. Видео не сохранилась на сайте, фрагмент собрания удалось записать читателю телеграм-канала Astra. «Важные истории» обратили внимание, что записи других мероприятий Госдумы остаются на сайте.

Владимир Путин назначил Анну Цивилеву заместителем министра обороны в июне этого года на фоне отставки Шойгу и арестов его бывших подчиненных. «Проект» два года назад опубликовал расследование о том, что Анна Цивилева — двоюродная племянница Путина, которая до замужества носила ту же фамилию.

Всего с начала российского вторжения в Украину погибло как минимум 79 тысяч российских военных, их имена по открытым источникам собирают журналисты «Медиазоны» и Би-би-си. На основе реестра наследственных дел «Медиазона» и «Медуза» оценивают число потерь в 120 тысяч человек.