Путин назначил свою родственницу замминистра обороны

Владимир Путин назначил свою двоюродную племянницу Анну Цивилеву заместителем министра обороны. Об этом говорится в соответствующем указе на официальном сайте правовых актов.

Также Путин назначил Леонида Горнина первым замминистра обороны, а Павла Фрадкова — заместителем министра.

В Минобороны рассказали, что на своем новом посту Цивилева будет отвечать за вопросы организации социального и жилищного обеспечения военных. Фрадков займется управлением имуществом и строительством объектов для нужд ведомства, а Горнин будет курировать вопросы финансового обеспечения вооруженных сил России.

В 2022 году «Агентство» выяснило, что Анна Цивилева (урожденная Путина) — жена министра энергетики Сергея Цивилева — является двоюродной племянницей Путина. Журналисты узнали, что принадлежащие паре компании получили от государства не менее 11 миллиардов рублей.

«Важные истории» писали, что в 2012 году Цивилевы купили компанию «Колмар». На тот момент ее стоимость оценивалась примерно в 400 миллионов долларов. Сейчас «Колмар» занимает 11-е место в России по объему добычи нефти. В 2014 году Сергей Цивилев стал гендиректором компании, а в 2018 — контролирующим акционером. Перед тем, как его назначили врио губернатора Кемеровской области в апреле 2018, ему принадлежали 70% акций компании. Он передал их своей жене, а затем возглавил регион. Цивилев стал министром энергетики в мае 2024 года.

После начала войны в Украине Анна Цивилева возглавила фонд поддержки участников конфликта «Защитники Отечества». Евросоюз, Великобритания, Швейцария и Украина ввели против нее санкции.

Получивший пост замминистра Павел Фрадков — это младший сын бывшего премьер-министра Михаила Фрадкова.

В мае Владимир Путин уволил Сергея Шойгу с поста министра обороны. Его место занял бывший вице-премьера Андрей Белоусов.

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