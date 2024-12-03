Мужчину убили за кражу бутылки водки

В Подмосковье задержан мужчина по подозрению в убийстве покупателя за кражу алкоголя. Об этом сообщили в региональном управлении следственного комитета.

Инцидент произошел 30 ноября в магазине в городе Раменское. По версии следствия, подозреваемый напал на покупателя, укравшего алкоголь, в подсобном помещении продуктового магазина, избил его, а затем задушил. Следователи задержали подозреваемого и возбудили уголовное дело об убийстве. В ближайшее время ему должны предъявить обвинения и избрать меру пресечения.

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Телеграм-канал Mash в свою очередь пишет, что подозреваемый является директором магазина «Верный». Сообщается, что в день убийства 49-летний покупатель по имени Тимур был пойман с поличным при попытке вынести из магазина бутылку водки стоимостью 350 рублей. Разобраться с происходящим позже вышел директор магазина — 31-летний Мухаммаджон. По данным телеграм-канала, Мухаммаджон отвел покупателя в подсобку и набросился на него.

Портал Msk.ru со ссылкой на региональную полицию сообщил, что убийство произошло в магазине на территории дачного поселка Удельная.

Портал News.ru отмечает, что это не первый инцидент, произошедший между покупателем и сотрудником сети магазинов «Верный». В декабре 2023 года 21-летний местный житель пришел в магазин «Верный», расположенный в Тихвине в Ленинградской области, и ударил кассира молотком по голове. О мотивах нападения не сообщалось. Сам покупатель сбежал с места преступления.

По данным портала, подозреваемого задержали в тот же день и возбудили уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью.