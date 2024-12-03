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Общество

Соратница Навального и российская правозащитница вошли в список 100 самых влиятельных женщин года

15:11 03.12.2024

Соратница Алексея Навального и бывшая политическая заключенная Лилия Чанышева, а также правозащитница Светлана Анохина вошли в список 100 самых влиятельных женщин года по версии Би-би-си. 

Чанышева входила в группу из 26 заключенных, которых освободили в рамках масштабного международного обмена заключенными. Ранее Чанышева возглавляла штаб оппозиционного политика Алексея Навального в Башкортостане.

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«Ее работа включала расследование коррупции и отстаивание права на честные выборы и свободу слова», — пишет Би-би-си. Издание напоминает, что 2021 году Чанышеву арестовали, а позже признали виновной в экстремизме и приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы. В тюрьме она провела два года и девять месяцев. Сейчас она находится за пределами России. 

Анохина является соосновательницей правозащитной группы «Марем», которая много лет помогает жертвам домашнего насилия на Северном Кавказе. В частности, волонтеры группы организовывают эвакуацию нуждающихся в помощи женщин, находят им временное жилье, а также предоставляют услуги юристов и психологов. Анохина уехала из России в 2021 году после налета чеченских и дагестанских силовиков на один из шелтеров «Марем». В 2023 году против нее возбудили уголовное дело по обвинению в «дискредитации» российской армии.

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Среди прочих в список самых влиятельных женщин 2024 года по версии Би-би-си вошли лауреат Нобелевской премии мира Надя Мурад, актриса Шэрон Стоун, певица Рэй, а также французская активистка Жизель Пелико, которая в течение многих лет подвергалась сексуализированному насилию со стороны своего мужа и его друзей.

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