Мужчину обвинили в вербовке незнакомцев для изнасилования жены

Во Франции будут судить 71-летнего Доминика Пелико, который, как утверждает следствие, в течение почти 10 лет подмешивал своей жене Жизели снотворное и успокоительные препараты и приглашал других мужчин, чтобы те совершали над ней сексуализированное насилие. Об этом сообщает Би-би-си.

Как пишет издание, французская полиция выявила не менее 92 изнасилований, совершенных 72 мужчинами в возрасте от 26 до 74 лет. 50 из них предстали перед судом в Авиньоне вместе с Пелико.

Чаще всего мужчины совершали насилие один раз, однако некоторые из них возвращались в дом Пелико до шести раз. Как пишет The Guardian, Пелико запрещал мужчинам использовать одеколоны и приходить с запахом сигаретного дыма. Он также просил уходить, если женщина «хотя бы пошевелит рукой».

Обвиняемый измельчал таблетки и подсыпал их в ужин своей жены. По словам ее адвоката Антуана Камю, 72-летняя женщина до 2020 года не знала, что над ней совершается насилие, поэтому судебный процесс станет для нее «ужасным испытанием», во время которого она впервые увидит видеодоказательства.

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Би-би-си пишет, что расследование в отношении Пелико началось после инцидента, когда охранник торгового центра застал его за тайной съемкой под юбками трех женщин. После этого полицейские обнаружили на компьютере мужчины около 20 тысяч фотографий и видеозаписей его жены, на которых она, по всей видимости, была без сознания.

Предположительно, первые изнасилования произошли в 2011 году. Следователи также обнаружили чаты, в которых Пелико «вербовал» незнакомцев, чтобы те пришли к нему домой и изнасиловали его жену. По словам прокуроров, мужчину обвиняют в участии в изнасилованиях, съемке их на видео и подстрекательстве других мужчин. При этом речь не идет о получении денежных средств кем-либо из обвиняемых.

Кроме того, Пелико обвиняют в убийстве и изнасиловании в 1991 году, которые он отрицает, а также в покушении на изнасилование в 1999 году, в котором он признался после анализа ДНК.

На первое заседание суда Жизель Пелико пришла вместе со своими тремя детьми. Она не захотела делать процесс, который должен продлиться до 20 декабря, закрытым, поскольку «именно этого хотели бы обвиняемые». В случае признания виновными им грозит до 20 лет лишения свободы.

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