Россияне раскрыли свой бюджет на Новый год

Среднестатический россиянин планирует потратить на празднование Нового года 30,1 тысячи рублей. Об этом говорят результаты опроса, проведенного компанией ДРТ, которые публикует РБК.

Издание отмечает, что траты, планируемые россиянами на празднование грядущего Нового года, на 14% превышают сумму, потраченную россиянами годом раньше. О намерении сократить сумму праздничного бюджета по сравнению с прошлогодней заявил 31% опрошенных, а о планах, напротив, потратить на празднование больше денег, чем в прошлом году, сообщили 24% респондентов.

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59% респондентов заявили, что собираются потратить на новогодние подарки до 10 тысяч рублей, 14% заложили на это сумму от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Еще 12% опрошенных планируют купить подарков на 20 и более тысяч рублей, а 15% не планируют ничего никому дарить.

При этом о намерении отмечать наступление Нового года заявили 85% опрошенных. Большинство из них собираются потратить 40% праздничного бюджета на подарки, 44% — на праздничный стол и еще 16% — на развлечения и досуг.

Каждый пятый россиянин поделился планами отправиться на новогодние праздники в путешествие.

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Накануне «Российская газета» опубликовала результаты исследования, проведенного экспертами «Руспродсоюза», согласно которым новогодний стол в этом году обойдется россиянам дороже, чем в прошлом. Авторы исследования утверждают, что подорожание составит не менее 11%. К нему привел, в частности, значительный рост цен на картофель, красную икру и шампанское.