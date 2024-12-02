Новогодний стол стал обходиться россиянам еще дороже

Традиционные продукты для новогоднего стола в 2024 году подорожали более чем на 10%. Больше всего в цене выросли красная икра и картофель, подешевела же только курица. К такому выводу пришли специалисты из «Руспродсоюза», данные из их исследования приводит «Российская газета».

Заместитель председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов уточняет, что обычно новогодний стол россиян включает в себя салат оливье, селедку под шубой, мандарины, шампанское и горячее блюдо. Аналитики брали для расчета текущие розничные цены на ингредиенты, которые используют в перечисленных блюдах.

Аналитики «Руспродсоюза» пришли к выводу, что новогодний стол за год подорожал на 11,4%. С 2022 на 2023 год рост на те же продукты составил 9%, напоминает «Российская газета».

За последний год больше всего подорожала картошка. Цены на нее поднялись сразу на 65%, с 27,8 рублей до почти 46 рублей за килограмм. В Картофельном союзе объяснили такую динамику снижением урожая примерно на 15% в сравнении с прошлым годом. Из-за этого, как объясняют эксперты, оптовые цены на картофель поднялись в два раза.

Мы живем на 160 тысяч рублей в месяц Это деньги моего мужа-инженера, а я — свободный художник. Пытаюсь начать дело с нуля и беспокоюсь о пенсии Общество 8 минут чтения

На треть подорожала красная икра: в прошлом году килограмм икры стоил чуть больше шести тысяч рублей, а в текущем году цена перевалила за восемь тысяч. Также увеличилась стоимость сливочного масла: раньше килограмм стоил 835,23 рубля, теперь цена взлетела до 1096,11 рублей.

Аналитики отметили повышение цен и на главный новогодний алкогольный напиток — шампанское. Одна бутылка шампанского подорожала более чем на 10% — с 465,63 рублей до 513,66 рублей. На стоимость алкоголя влияют акцизы и дополнительные повышенные пошлины на импортные напитки, которые составляют 25%.

В пределах 10% также подорожали многие продукты для горячих блюд: например, красная рыба и куриные яйца. Мандарины подорожали незначительно: с 244,6 рубля до 253,4 рублей за килограмм (плюс 3,6%). В целом цены на мандарины меняются вместе с курсом рубля, так как это импортный продукт. Сейчас в Россию поставляют мандарины из Египта, Китая и Марокко.

Курица же подешевела за текущий год. В прошлом году цены на нее были рекордными, но теперь она потеряла в цене около 7%. Цены на этот продукт удалось стабилизировать частично благодаря разрешению ввезти без пошлин 140 тысяч тонн куриного филе. Как отмечает «Российская газета», курица оказалась единственным продуктом на новогоднем столе, который показал снижение цены, когда как все остальное лишь дорожает.