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Общество

В России мужчины убили тысячи своих партнерш за последние два года

18:57 03.12.2024

Проект «Алгоритм света» под руководством Центра защиты пострадавших от домашнего насилия при Консорциуме женских неправительсвтенных объединений опубликовал отчет, в котором сказано, что в 2022-2023 годах 2284 женщины в России были убиты в результате домашнего насилия.

В отчете сказано, что исследование проводилась на основе вынесенных приговоров по статьям об убийстве, в том числе совершенном в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, и умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем за собой смерть потерпевшего. При этом исследователи не учитывали приговоры окружных военных судов, поскольку их нет в открытом доступе.

«Мы выяснили, что в течение двух лет в России были убиты минимум 3436 женщины, 2284 из них были убиты в ситуации домашнего насилия, большинство из них были убиты своим партнером — 2123», — написали авторы отчета.

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В процентном соотношении количество женщин, погибших от домашнего насилия составило 66% — проект отмечает, что это доковидный уровень домашнего насилия в России. «Но уровень партнерского насилия продолжает расти — 93% от приговоров, содержащих домашнее насилие», — добавили исследователи.

Авторы также попытались проследить, как война в Украине сказывается на уровне домашнего насилия, но они обнаружили только 65 приговоров, в которых упоминалось, что фигуранты дела были участниками войны.

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«Сделать выводы о том, насколько часто в 2022-2023 годах женщины погибали от рук участников СВО невозможно, их количество оказалось немногочисленным для анализа. Кроме этого, мы допускаем, что суды могут не указывать сведения о прежней судимости экс-заключенных или участии обвиняемого в СВО», — отметили исследователи.

В то же время они добавили, что, вероятно, нынешняя политика относительно участников войны, которые раньше были осуждены, а именно получение ими помилования, «приведет к трагическим последствиям».

Ранее ООН опубликовал отчет, в котором было сказано, что каждый день в мире погибает около 140 женщин и девочек от рук своих партнеров или родственников. Всего, по данным организации, в 2023 году мужчины убили 85 тысяч женщин.

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