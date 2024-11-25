Ежедневно 140 женщин и девочек погибают от рук партнера или члена семьи

Ежедневно во всем мире около 140 женщин и девочек погибают от рук своих партнеров или членов семьи. Об этом говорится в докладе «ООН-женщины», в котором собраны данные о фемициде — умышленном убийстве женщин и девочек с гендерной мотивацией.

По данным ООН, каждые 10 минут в мире от насилия в семье погибает одна женщина. Всего в 2023 году мужчины убили 85 тысяч женщин и девочек. При этом 60% этих преступлений, то есть 51 тысяча, были совершены их интимными партнерами или другими членами семьи.

«Эпидемия насилия в отношении женщин и девочек является позором человечества», — заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По его данным, примерно каждая третья женщина сталкивается с физическим или сексуализированным насилием, и ситуация только ухудшается.

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«Прошло почти 30 лет с тех пор, как была принята Пекинская декларация и Платформа действий, содержащая обещание о предотвращении и искоренении насилия в отношении женщин и девочек. Уже давно пора выполнить это обещание», — отметил он.

В 2023 году самые высокие показатели фемицида в семье были зарегистрированы в Африке, Северной и Южной Америке, а также в Океании. Согласно данным ООН, «значительная доля женщин», убитых партнерами или членами семьи, ранее обращалась за помощью к властям и сообщала о физическом, психологическом и сексуализированном насилии.

Эти данные подтверждают, что многие убийства женщин можно было предотвратить. Отмечается, что судебные решения, запрещающие агрессорам контактировать со своими партнершами, являются одной из возможных защитных мер.

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«Данные свидетельствуют, что именно частная и домашняя сферы, где женщины должны чувствовать себя наиболее защищено, становятся местом, где они часто подвергаются смертельному насилию. Цифры в этом отчете — лишь вершина айсберга. Мы знаем, что далеко не все случаи гибели женщин фиксируются, и не все причины смерти корректно классифицируются как фемицид. Кроме того, есть множество сообществ, где мы не смогли получить никакой информации», — заявила заместитель исполнительного директора «ООН-женщины» Ньярадзайи Гумбонзванда.

25 ноября в мире отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. В этот день члены ООН призывают власти всех стран предотвратить насилие. По словам главы структуры «ООН-женщины» Симы Бахус, для этого странам необходимы: надежное законодательство, улучшенный сбор данных, большая подотчетность правительства, культура нулевой терпимости к насилию и увеличение финансирования организаций и институциональных органов по защите прав женщин.