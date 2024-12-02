Россиянину запретили выезд из страны за объединение кухни с гостиной

Федеральная служба судебных приставов запретила выезд из России москвичу, который отказался пустить в свою квартиру инспекцию, пришедшую к нему по поводу незаконной перепланировки. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Житель дома №62 на Нижегородской улице в Москве соединил комнату и кухню без согласования с Московской жилищной инспекцией. Для этого он сделал проем в несущей стене между помещениями и поменял полы. Об этом узнали соседи мужчины, которые пожаловались в Мосжилинспекцию на незаконную перепланировку.

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Мужчина отказывался пустить жилищных инспекторов в свою квартиру, и тогда организация решила добиться права осмотреть квартиру через суд. «Осторожно, новости» утверждают, что мужчина не стал исполнять решение суда, и тогда судебные приставы наложили на него запрет на выезд из России.

После запрета на выезд из страны москвич позволил Мосжилинспекции осмотреть его квартиру. Ведомство выявило нарушения при перепланировке. На мужчину составили протокол об административном правонарушении, его обязали восстановить первоначальную планировку квартиры.

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Федеральная служба судебных приставов регулярно накладывает запрет на выезд из России за долги и неисполнение решений суда. На май 2024 года ФССП запретила покидать страну семи миллионам граждан. Ведомство считает это эффективным способом воздействия на должников: только с января по апрель приставы смогли взыскать с «невыездных» граждан более 28 миллиардов рублей.

По данным ТАСС, в течение последних шести лет число россиян с запретом на выезд постоянно растет. В 2017 году в России было 1,8 миллиона таких должников. В 2023 году число постановлений о запрете на выезд выросло почти на 41,3 процента.