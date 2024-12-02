EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Россиянину запретили выезд из страны за объединение кухни с гостиной

19:59 02.12.2024

Федеральная служба судебных приставов запретила выезд из России москвичу, который отказался пустить в свою квартиру инспекцию, пришедшую к нему по поводу незаконной перепланировки. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Житель дома №62 на Нижегородской улице в Москве соединил комнату и кухню без согласования с Московской жилищной инспекцией. Для этого он сделал проем в несущей стене между помещениями и поменял полы. Об этом узнали соседи мужчины, которые пожаловались в Мосжилинспекцию на незаконную перепланировку.

Мы живем на 160 тысяч рублей в месяц
Мы живем на 160 тысяч рублей в месяц
Это деньги моего мужа-инженера, а я — свободный художник. Пытаюсь начать дело с нуля и беспокоюсь о пенсии
Общество8 минут чтения

Мужчина отказывался пустить жилищных инспекторов в свою квартиру, и тогда организация решила добиться права осмотреть квартиру через суд. «Осторожно, новости» утверждают, что мужчина не стал исполнять решение суда, и тогда судебные приставы наложили на него запрет на выезд из России.

После запрета на выезд из страны москвич позволил Мосжилинспекции осмотреть его квартиру. Ведомство выявило нарушения при перепланировке. На мужчину составили протокол об административном правонарушении, его обязали восстановить первоначальную планировку квартиры.

Просто чилловый парень
Просто чилловый парень
В соцсетях расходится новый мем. Пользователи хотят быть такими же умиротворенными, как нарисованная собака в джинсах с подворотами
Интернет и мемы7 минут чтения

Федеральная служба судебных приставов регулярно накладывает запрет на выезд из России за долги и неисполнение решений суда. На май 2024 года ФССП запретила покидать страну семи миллионам граждан. Ведомство считает это эффективным способом воздействия на должников: только с января по апрель приставы смогли взыскать с «невыездных» граждан более 28 миллиардов рублей.

По данным ТАСС, в течение последних шести лет число россиян с запретом на выезд постоянно растет. В 2017 году в России было 1,8 миллиона таких должников. В 2023 году число постановлений о запрете на выезд выросло почти на 41,3 процента.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я опустилась на самое дно
Общество
Я опустилась на самое дно
Меня избивали в семье, я еле окончила школу, сделала аборт и рано родила. Мой муж умер от передоза, а я попала в тюрьму за героин, но смогла выбраться
21 минута чтения
Джо Байден помиловал своего сына
Мир
Джо Байден помиловал своего сына
Ему грозило до 25 лет лишения свободы и два уголовных дела. Президент понадеялся, что американцы поймут его решение
4 минуты чтения
Я потратила 3 миллиона рублей ради должности врача в США
Общество
Я потратила 3 миллиона рублей ради должности врача в США
Я готовилась четыре года, мне приходилось спать на полу, но я все равно в восторге. Здесь к врачам относятся намного лучше, чем в России
8 минут чтения
Поджег и смотрел
Криминал
Поджег и смотрел
В Екатеринбурге мужчина похитил и пытал бывшую девушку, а потом повез ее на кладбище. Ей чудом удалось спастись
21 минута чтения
Женщина из «черного списка Путина» стала главным дипломатом ЕС
Мир
Женщина из «черного списка Путина» стала главным дипломатом ЕС
Она выросла в СССР, знает русский язык и не любит Россию. Кто такая Кая Каллас и чего от нее ждать?
19 минут чтения
Верните мой фрустайл с кактусом
Интернет и мемы
Верните мой фрустайл с кактусом
Что стало с едой и напитками из середины 2000-х, которые продавались в школьных буфетах и ларьках
10 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.