Семь миллионов россиян оказались невыездными из-за долгов

Число человек, которым запрещен выезд за пределы России из-за долгов, превысило семь миллионов человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

В ФССП считают, что ограничение на выезд — эффективная мера в борьбе с должниками. Только за первые четыре месяца этого года приставы взыскали с россиян, к которым применялось ограничение, более 28 миллиардов рублей.

Согласно российскому законодательству, возможность выезда за рубеж россиянам могут закрыть при наличии долгов на сумму свыше 10 тысяч рублей. Однако некоторые жители сталкиваются с запретами и из-за меньших сумм. К примеру, по данным телеграм-канала Baza, в апреле прошлого года россиянину пришло уведомление на портале «Госуслуг» о запрете выезда за границу из-за полутора рублей.

Как отмечает РБК, на начало 2024 года в распоряжении пограничной службы ФСБ находилось около шести с половиной миллионов постановлений о запрете на выезд из-за задолженностей. Издание уточняет, что в 2023 году число таких постановлений выросло на 41,3% — это рекордный показатель за последние три года.

При этом, как пишет РБК, на одного человека по закону может быть открыто сразу несколько делопроизводств, по каждому из которых ФССП может выдать запрет на выезд. «Федеральной службой судебных приставов не ведется учет должников, учет осуществляется по количеству исполнительных производств», — рассказал изданию представитель ФССП.

По данным ТАСС, рост числа россиян, которым запрещен выезд из-за долгов, наблюдается как минимум в течение последних шести лет. Так, в 2017 году невыездными были 1,8 миллиона человек, в 2018 году — три миллиона, в 2020 — 4,1 миллиона. По данным на декабрь 2023 года ограничения на выезд действовали в отношении почти пяти миллионов человек.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.