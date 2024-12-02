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Общество

Мэр объяснил неубранный снег войной и призвал молиться о маленьких снегопадах

21:11 02.12.2024

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин на еженедельном совещании «Деловой понедельник» заявил, что накануне зимних снегопадов в городе не хватает половины рабочих для уборки улиц. Чиновник предложил молиться о небольших снегопадах и объяснил проблемы с уборкой улиц войной в Украине.

«Сегодня всевышний порадовал первым снегом. Город чистый, но дальше как будет, зависит от того, какой объем снега будет падать. Если будет как в прошлом году, будет достаточно сложно. Будем молить всевышнего, чтобы он снег давал нам дозированно. Хазрат (почетный титул в исламе — прим. “Холода”) и батюшка здесь», — заявил мэр города.

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Рамиль Муллин объяснил, что власти города не выдерживают конкуренцию за рабочих на рынке труда. По его словам, в этих условиях сложно заинтересовать рабочих, включая водителей спецтехники. «У нас почти 50 процентов нехватка людских ресурсов для уборки города», — сообщил чиновник.

Экономические трудности Рамиль Муллин связал с российским вторжением в Украину. «Мы не должны забывать, что живем в непростое время. Если телевизор или новостной блок открыть — тектонические изменения в геополитике. Дай бог, чтоб наши ребята вернулись с победой. Чтоб те задачи, которые были поставлены в рамках специальной военной операции, были выполнены», — заявил мэр.

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