Журналисты Би-би-си связались с несколькими украинскими военными, которые участвовали во вторжении ВСУ в Курской области. Они рассказали об условиях службы и о том, что им приказано удержать контролируемую украинской армией территорию до инаугурации победившего на выборах президента США Дональда Трампа.

Как пишет издание, военные пожаловались на тяжелые погодные условия и недостаток сна. Один из собеседников Би-би-си, настоящее имя которого не называется, рассказал об огромной усталости, отсутствии ротации и прибытии подразделений, состоящих в основном из мужчин среднего возраста, которых привозят прямо с других фронтов с небольшим перерывом на отдых или вообще без него.

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По данным Би-би-си, некоторые военнослужащие сомневаются в том, что одна из первоначальных целей операции — отвлечь российских солдат с восточного фронта Украины — была достигнута. Они также отметили недостаток мотивации.

«Главная задача, стоящая перед нами, — удержать максимум территории до инаугурации Трампа и начала переговоров. Чтобы потом обменять ее на что-то. Никто не знает, на что», — рассказал один из военных.

Би-би-си пишет, что только в октябре этого года Россия смогла оккупировать около 500 квадратных километров украинской территории — это самый большой объем с начала полномасштабного вторжения. В то же время ВСУ потеряли около 40% захваченной с августа территории в Курской области.

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При этом некоторые собеседники издания считают, что бои в Курской области имеют важное значение. «Это позволило отвлечь некоторые [российские] силы из Запорожской и Харьковской областей», — утверждает один из военных. С ним соглашаются и военные аналитики.

Кроме того, служащие рассказали, что они не сталкивались с северокорейскими военными, которых, по данным СМИ, направили в Курскую область. «В темном курском лесу корейца найти очень трудно. Особенно, если его здесь нет», — пошутил один из собеседников издания.

Би-би-си пишет, что, по словам военных, им было приказано взять в плен по крайней мере одного северокорейского солдата, желательно с документами.