Политики и пропагандисты не стали исполнять требования Роскомнадзора к блогерам

Телеграм-каналы главы Чечни Рамзана Кадырова, бывшего президента Дмитрия Медведева и десятки других крупных провластных пабликов не раскрыли данные о своих владельцах и не зарегистрировались в реестре Роскомнадзора, обратила внимание «Верстка».

Из топ-100 телеграм-каналов с самой большой аудиторией по версии сервиса TGStat 82 являются провластными, пишет издание. Только десять из них прошли ставшую с 1 ноября обязательной регистрацию в реестре Роскомнадзора, почти 90% — проигнорировали это требование, сообщила «Верстка» со ссылкой на данные специального портала контрольной деятельности.

В список незарегистрированных вошли все пять самых крупных русскоязычных каналов: «Kadyrov_95» с двумя миллионами подписчиков, «Операция Z: Военкоры Русской Весны» с 1,64 миллионами, «Дмитрий Медведев» с 1,4 миллионами, «СОЛОВЬЕВ» с 1,31 миллионами и «Рыбарь» с 1,3 миллионами читателей.

Проигнорировали обязательную процедуру деанонимизации и 17 каналов, связанных с российскими властями, пишет «Верстка». Это паблики Кремля, правительства, Минобороны, пресс-секретаря МИД Марии Захаровой, мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и другие.

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Из топ-100 в реестре зарегистрировался только председатель Госдумы Вячеслав Володин. Кроме него требования выполнили глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, пропагандисты Маргарита Симоньян, Армен Гаспарян и Дмитрий Евстафьев, z-блогеры Даниил Безсонов, Юрий Котенок, Дмитрий Никотин и Борис Рожин, а также канал «Выпускайте КракенаZ!».

Среди 62 телеграм-каналов, которые составили топ пабликов с новостями о войне в Украине, у 32 более десяти тысяч подписчиков, то есть они попадают под требование о деанонимизации. Из этих 32 в реестре Роскомнадзора зарегистрировались только восемь, обратила внимание «Верстка». Среди проигнорировавших требование закона — z-военкор Евгений Поддубный, телеканал «Царьград» и один из крупнейших пророссийских каналов «Повернутые на войне».

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Закон об обязательной деанонимизации владельцев и операторов пабликов был принят в августе. Законопроект одобрил комитет Госдумы по информационной политике, который возглавляет Александр Хинштейн. Сам депутат не зарегистрировал свой телеграм-канал в реестре, пишет «Верстка».

С ноября все страницы в соцсетях с аудиторией от 10 тысяч человек, включая телеграм-каналы, обязаны регистрироваться в спецреестре Роскомнадзора. Данные, которые имеет право получить ведомство, включают контактные данные владельца паблика и непосредственного создателя контента.

Согласно закону, проигнорировавшие процедуру блоги, каналы и аккаунты с 1 января 2025 года обязаны прекратить собирать донаты и пожертвования. Роскомнадзор имеет право потребовать от операторов связи и владельцев соцсетей ограничить доступ к незарегистрированным ресурсам.