Роскомнадзор определился с правилами деанонимизации блогеров

Роскомнадзор опубликовал проект порядка верификации страниц в соцсетях и каналов с аудиторией больше десяти тысяч подписчиков. Блогеры с такой аудиторией обязаны деанонимизировать себя, направив ведомству персональные данные.

Согласно тексту проекта, владельцы-физлица должны будут самостоятельно направить РКН информацию о том, кто создал и о том, кто администрирует страницу в соцсети: номер телефона, адрес электронной почты, фамилию, имя и отчество. От владельца-иностранца РКН требует уточнять место постоянного проживания. Владельцы-юрлица должны будут приложить информацию из ЕГРЮЛ.

Передать информацию РКН предлагает через свой сайт либо портал «Госуслуги». Кроме того, ведомство анонсировало появление в самих соцсетях чат-ботов для верификации. В каких именно соцсетях, авторы документа не уточнили.

РКН намерен с помощью собранных данных составить реестр блогеров, которым будет разрешено принимать донаты и размещать рекламу. Если владелец страницы с аудиторией больше десяти тысяч пользователей отсутствует в перечне — такая страница будет считаться неверифицированной и с нее нельзя будет делать репосты. РКН намерен обязать соцсети маркировать верифицированные каналы и паблики «специальным знаком и уникальной ссылкой».

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Требования содержатся в законе, который был принят в августе. Для его вступления в силу оставалось утвердить порядок верификации страниц. Публичное обсуждение проекта порядка завершится 31 октября, говорится в документе РКН.

Ведомство оценило количество страниц с аудиторией выше десяти тысяч пользователей в российских соцсетях как близкое к 628 тысячам, пишет РБК. Больше всего таких аккаунтов и пабликов во «ВКонтакте», около 415 тысяч, следом идут «Одноклассники» и Likee с примерно 100 тысячами страниц.

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Депутат Госдумы Антон Горелкин обратил внимание, что из требований РКН к верификации пропала норма об обязательном предоставлении IP-адреса устройства, с которого ведется страница.

Первоначальный вариант документа был опубликован 6 сентября, но через несколько часов ведомство удалило проект. Издание «Агентство» заметило, что тот вариант вызвал негодование авторов провоенных телеграм-каналов. Они обвиняли РКН в создании «удобства для ГУР и СБУ», которые смогут «вести охоту на владельцев каналов».

4 октября, после публикации итогового варианта порядка верификации, авторы провоенного телеграм-канала «Два майора» написали, что теперь «российская телега станет цензурированной (в том числе коррупционерами, которых еще не посадили) и безынтересной».