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Общество

Россиянки стали чаще искать способ отправить мужей и бывших на войну

19:46 02.12.2024

Телеграм-канал «Привет, ты иноагент» изучил статистику запросов в поисковике «Яндекса» и обнаружил, что в 2024 году россиянки стали чаще интересоваться, как отправить мужа или бывшего партнера на войну в Украине. 

По данным телеграм-канала, если во второй половине 2023 года пользователи отправляли запрос «как отправить мужа на войну / СВО» примерно 200 раз в месяц, то в этом году количество таких запросов выросло более чем в 20 раз — до примерно пяти тысяч запросов в месяц.

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Авторы телеграм-канала связали эту тенденцию с увеличением региональных и федеральных выплат за заключение контракта с Минобороны. Как пишут «Важные истории», в этом году во всех российских регионах власти хотя бы раз увеличивали размер выплат. В среднем единовременная региональная выплата по стране выросла в 5,3 раза и достигла почти 900 тысяч рублей.

Кроме того, отмечает «Привет, ты иноагент», в октябре этого года россиянки стали искать информацию о том, как отправить на войну бывшего партнера. Телеграм-канал пишет, что запросы «отправить бывшего на СВО» стали популярными только в октябре и ноябре этого года, но с чем это связано, телеграм-каналу выяснить не удалось.

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В то же время издание «Коса» отмечает, что формулировка «отправить бывшего на войну» появлялась в поисковых запросах весной 2023 и 2024 годов. Тогда подобный запрос отправили 5,3 тысячи и 4,2 тысячи раз соответственно. Наиболее часто этим интересовались жители Поволжья, Сибири и Центральной части России.

Ранее стало известно об отправке на фронт домашних котов. Руководитель военно-патриотического клуба в Татарстане Владимир Малыгин тогда заявил, что питомцы помогают военным бороться с грызунами и успокаивают нервную систему. 

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