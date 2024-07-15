Домашних котов начали отправлять на войну в Украине

Руководитель военно-патриотического клуба в Татарстане Владимир Малыгин рассказал телерадиокомпании ТНВ, что провоенные активисты отправляют на войну в Украине домашних котов.

Малыгин утверждает, что коты помогают бороться с мышами, в то время как другие средства против грызунов, например, клей, причиняют неудобства военнослужащим.

«Кошки — они всегда есть кошки. Кошачьего запаха мыши боятся. Даже во время Великой Отечественной войны Эрмитаж спасли коты, потому что картины нарисованы маслом, и [оно] мышей привлекает. Это очень вкусная еда для них. А коты — это домашние животные. Во-первых, они успокаивают солдатам нервную систему, во-вторых, теплые, родные, из Татарстана», — заявил Малыгин.

Руководитель клуба отметил, что на фронт можно отправлять только определенные породы котов — наиболее «добродушные». К примеру, Малыгин считает, что тайские и сиамские коты слишком кусачие, в то время как шотландские вислоухие коты больше подходят для отправки на фронт.

«Когда солдатики уходят в наряд, [коты] должны остаться с другим товарищем… И они могут просто покусать его, поцарапать его, зачем это нужно?» — задался вопросом мужчина.

Малыгин уточнил, что прошлой осенью он отправил четырех своих котов, и еще двух отправили другие активисты. Телеграм-канал «Татмедиа» пишет, что «главная цель отправки котов на фронт — «уничтожение мышиных диверсионно-разведывательных групп».

«Радио Свобода» отмечает, что неизвестно, в каких условиях содержатся животные на фронте, и не нарушает ли эта инициатива закон «Об ответственном обращении с животными».

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