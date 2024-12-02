EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Беременным россиянкам начали выдавать письма от патриарха Кирилла

20:21 02.12.2024

В четырех российских регионах беременным женщинам начали выдавать письма в поддержку рождения ребенка от патриарха Кирилла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя проекта «Здравствуй, мама!» Наталью Москвитину.

По словам Москвитиной, письма получили жительницы Москвы, Ставропольского края, Республики Коми и Владимирской области. В будущем к акции должны подключиться еще 16 регионов, добавила Москвитина.

Джо Байден помиловал своего сына
Джо Байден помиловал своего сына
Ему грозило до 25 лет лишения свободы и два уголовных дела. Президент понадеялся, что американцы поймут его решение
Мир4 минуты чтения

«Мы начали выдавать беременным женщинам письмо святейшего патриарха Кирилла. Сегодня первые письма получили женщины на приеме у гинеколога в церковной больнице святителя Алексия в Москве. Эти письма поддержат женщин в очень уязвимой момент — в начале беременности», — рассказала организатор акции. По ее мнению, в этот период окружение и родные женщин не оказывают им должной поддержки.

Москвитина добавила, что помимо писем от патриарха беременным женщинам будут выдавать специальные буклеты, в которых рассказывается о том, какую помощь они могут получить от некоммерческих организаций, РПЦ, федерального и регионального правительства, а также о скидках, которые им готов предоставить бизнес. «Такая поддержка для женщины может повлиять на ее положительный выбор», — утверждает Москвитина.

Я потратила 3 миллиона рублей ради должности врача в США
Я потратила 3 миллиона рублей ради должности врача в США
Я готовилась четыре года, мне приходилось спать на полу, но я все равно в восторге. Здесь к врачам относятся намного лучше, чем в России
Общество8 минут чтения

О запуске акции стало известно в октябре этого года. Тогда сообщалось, что в письмах от патриарха сказано, что «ожидание рождения ребенка всегда исполнено одновременно и тревоги, и радости». 

По данным ТАСС, проект «Здравствуй, мама!» был запущен в 2022 году в Мордовии, после чего там количество абортов снизилось на 42%, утверждает агентство. Инициатива была одобрена зампредом правительства Татьяной Голиковой, председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, Владимиром Путиным и патриархом Кириллом.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я опустилась на самое дно
Общество
Я опустилась на самое дно
Меня избивали в семье, я еле окончила школу, сделала аборт и рано родила. Мой муж умер от передоза, а я попала в тюрьму за героин, но смогла выбраться
21 минута чтения
Джо Байден помиловал своего сына
Мир
Джо Байден помиловал своего сына
Ему грозило до 25 лет лишения свободы и два уголовных дела. Президент понадеялся, что американцы поймут его решение
4 минуты чтения
Я потратила 3 миллиона рублей ради должности врача в США
Общество
Я потратила 3 миллиона рублей ради должности врача в США
Я готовилась четыре года, мне приходилось спать на полу, но я все равно в восторге. Здесь к врачам относятся намного лучше, чем в России
8 минут чтения
Поджег и смотрел
Криминал
Поджег и смотрел
В Екатеринбурге мужчина похитил и пытал бывшую девушку, а потом повез ее на кладбище. Ей чудом удалось спастись
21 минута чтения
Женщина из «черного списка Путина» стала главным дипломатом ЕС
Мир
Женщина из «черного списка Путина» стала главным дипломатом ЕС
Она выросла в СССР, знает русский язык и не любит Россию. Кто такая Кая Каллас и чего от нее ждать?
19 минут чтения
Верните мой фрустайл с кактусом
Интернет и мемы
Верните мой фрустайл с кактусом
Что стало с едой и напитками из середины 2000-х, которые продавались в школьных буфетах и ларьках
10 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.