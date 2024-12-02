Беременным россиянкам начали выдавать письма от патриарха Кирилла

В четырех российских регионах беременным женщинам начали выдавать письма в поддержку рождения ребенка от патриарха Кирилла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя проекта «Здравствуй, мама!» Наталью Москвитину.

По словам Москвитиной, письма получили жительницы Москвы, Ставропольского края, Республики Коми и Владимирской области. В будущем к акции должны подключиться еще 16 регионов, добавила Москвитина.

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«Мы начали выдавать беременным женщинам письмо святейшего патриарха Кирилла. Сегодня первые письма получили женщины на приеме у гинеколога в церковной больнице святителя Алексия в Москве. Эти письма поддержат женщин в очень уязвимой момент — в начале беременности», — рассказала организатор акции. По ее мнению, в этот период окружение и родные женщин не оказывают им должной поддержки.

Москвитина добавила, что помимо писем от патриарха беременным женщинам будут выдавать специальные буклеты, в которых рассказывается о том, какую помощь они могут получить от некоммерческих организаций, РПЦ, федерального и регионального правительства, а также о скидках, которые им готов предоставить бизнес. «Такая поддержка для женщины может повлиять на ее положительный выбор», — утверждает Москвитина.

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О запуске акции стало известно в октябре этого года. Тогда сообщалось, что в письмах от патриарха сказано, что «ожидание рождения ребенка всегда исполнено одновременно и тревоги, и радости».

По данным ТАСС, проект «Здравствуй, мама!» был запущен в 2022 году в Мордовии, после чего там количество абортов снизилось на 42%, утверждает агентство. Инициатива была одобрена зампредом правительства Татьяной Голиковой, председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, Владимиром Путиным и патриархом Кириллом.