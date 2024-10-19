Отговаривать от абортов будут письмами от патриарха Кирилла

В государственных женских консультациях 16 регионов беременным женщинам собираются начать раздавать именные письма от патриарха Русской православной церкви Кирилла. Организатор акции, руководитель проекта «Здравствуй, мама!» Наталья Москвитина рассказала РИА «Новости», что инициатива направлена «на профилактику абортов».

Кирилл в своем письме пишет, что «ожидание рождения ребенка всегда исполнено одновременно и тревоги, и радости». «Но, как призывает Господь наш Иисус Христос, да не смущается сердце Ваше и да не устрашается», — цитирует издание текст обращения. «Надеюсь, что вскоре, усилиями и волею своих родных, младенец приобщится ко Христу в Таинстве Крещения», — говорится в письме.

Получившая письмо женщина должна «почувствовать поддержку и сделать правильный выбор в пользу жизни», объяснила Москвитина.

Согласно сайту проекта «Здравствуй, мама!», в женских консультациях беременным при первом приеме собираются дарить «папку помощи»: пинетки, информационные буклеты, письма от патриарха, от главы местной митрополии РПЦ и от главы региона.

К 2100 году в России будет меньше 100 миллионов человек Борьба с ЛГБТ, чайлдфри и абортами только усугубляет ситуацию. Вот как можно было бы замедлить сокращение населения Общество 10 минут чтения

Я родила ребенка и пожалела об этом Реальность оказалась совсем не такой, как в блогах в инстаграме. Я часто плачу при дочери и скучаю по прошлой жизни Общество 7 минут чтения

Участниками проекта названы республики Коми, Карелия и Мордовия, Камчатский и Забайкальский край, Архангельская, Кемеровская, Магаданская, Новгородская, Пензенская, Самарская, Тамбовская, Тверская области и Удмуртия. В Москве проект действует только в церковной больнице Святителя Алексия, пишут РИА «Новости».

Проект «Здравствуй, мама!» начал работать в 2022 году в Мордовии. Правительство республики заявляло, что благодаря проекту число абортов в регионе уменьшилось на 42%.

Демографы заявили «Холоду», что считают меры российских властей по повышению рождаемости вроде запрета абортов бесполезными. Налог на бездетность тоже не поможет выправить рождаемость, сказал демограф-исследователь парижской Высшей школы социальных наук Абы Шукюров. Он напомнил об опыте СССР, где был введен подобный налог, но рождаемость все равно снижалась.