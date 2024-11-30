Силовики провели рейды в московских клубах

В ночь на 30 ноября полиция пришла в как минимум три московских клуба — Arma (бывший Mutabor), Mono и Simach. Об этом сообщили телеграм-каналы «Осторожно, новости» и Baza.

Baza пишет, что сотрудники ОМОН ворвались в клубы около двух часов ночи и положили посетителей лицом в пол, после чего начали обыскивать. Рядом с клубами стояло несколько автозаков. Позже телеграм-канал добавил, что в клубе Arma людей не выпускали несколько часов, некоторых отправили на медосвидетельствование.

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ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД сообщил, что рейды были связаны с борьбой против «пропаганды ЛГБТ». Агентство также упоминает рейд на Складочной улице без названия клуба. По данным «Осторожно, новости», речь идет о ночном клубе Inferno. Там силовики изъяли смартфоны, ноутбуки, видеокамеры, а также оружие. ТАСС отмечает, что визит силовиков был обусловлен в том числе с жалобами местных жителей.

В то же время «Осторожно, новости» отмечает, что во время рейдов посетителям раздавали повестки в военкомат. Об этом же пишет журналистка телеканала «Дождь» Анна Монгайт со ссылкой на своих подписчиков. «Трудно придумать места с большим скоплением молодых людей. В начале кладут на пол, потом бьют, потом вручают повестку. И вперед, в Курскую область», — прокомментировала журналистка. Она опубликовала фото повесток, врученных в клубах.

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Ровно год назад, 30 ноября, Верховный суд в России признал несуществующее «международное движение ЛГБТ» экстремистским и запретил его деятельность. Решение вынес судья Олег Нефедов, заседание проходило в закрытом режиме.