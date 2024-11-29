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Общество

В России захотели сертифицировать летающий с 1947 года «кукурузник»

12:50 29.11.2024

Росавиация хочет выдать сертификаты летной годности легким многоцелевым самолетам Ан-2, в народе известным как «кукурузники». Против этого выступают российские авиаторы, которые боятся, что оставшиеся самолеты перейдут из сферы авиахимработ в транспорт. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Сейчас в России находится около 1,2 тысячи Ан-2, из которых только 260 включено в сертификаты гражданских перевозчиков. Этот самолет широко использовался на местных рейсах для перевозок в отдаленные села и для хозяйственных работ. В большинстве случаев Ан-2 используют для перелетов в отдаленных районах Сибири и Дальнего Востока.

Самолет такого типа совершил свой первый полет в 1947 году. В СССР его производство продолжалось вплоть до 1971 года, а в Польше — до 2002-го. Ан-2 рассчитан на перевозку 12 пассажиров или груза в 1,3 тысячи килограммов. Дальность полета с полной загрузкой составляет около 990 км — это чуть меньше, чем воздушное расстояние между Москвой и Уфой.

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По данным главы альянса «Аэрохимфлот» Клима Галиуллина, порядка 300 самолетов, которые были задействованы авиахимработах, перейдет в транспортную и сельскохозяйственную категории, что в итоге может привести к дефициту транспорта. Сам «Аэрохимфлот» считает процесс сертификации незаконным и уже просил Росавиацию остановить его. По мнению Галиуллина, весь процесс был инициирован, чтобы легализовать модификации Ан-2 с двигателем и винтами из США.

В Росавиации ответили на запрос «Коммерсанта» по поводу обращения эксплуатантов Ан-2. В ведомстве заявили, что их опасения «обоснованы и учитываются». Тем не менее там напомнили, что любые эксплуатация и модификация самолетов «не могут бесконтрольно выполняться без соблюдения требований воздушного законодательства». СибНИА имени Чаплыгина, разработчик самолета, подал заявку на сертификацию Ан-2 еще в конце 2023 года.

Ранее главу производителя Sukhoi Superjet Андрея Богинского уволили за «провал с гражданской авиацией» в России. Отставка была инициирована по указанию премьер-министра Михаила Мишустина, уточняет источник «Коммерсанта». Новость об увольнении Богинского появилась 25 ноября спустя несколько часов после того, как в аэропорту Антальи сгорел Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут». Российский борт загорелся после жесткой посадки, никто не пострадал и не погиб. За этот же день произошло еще четыре инцидента с Sukhoi Superjet 100.

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