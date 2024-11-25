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Общество

Главу производителя Sukhoi Superjet уволили за «провал с гражданской авиацией»

14:56 25.11.2024

Директора госкомпании «Яковлев», выпускающей российские самолеты Sukhoi Superjet 100, отправили в отставку. Источник газеты «Коммерсантъ» в авиационной промышленности рассказал, что отставка произошла по указанию премьера Михаила Мишустина «за провал программы гражданской авиации». 

Гендиректор «Яковлева» Андрей Богинский ушел вместе с управляющим директором компании «Туполев» Константином Тимофеевым, сообщила газета со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). Корпорация контролирует обе компании-производителя и принадлежит государственному «Ростеху».

Новость об отставках появилась утром 25 ноября, через несколько часов после того, как в турецкой Анталье после жесткой посадки сгорел Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут». 

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Генеральным директором «Яковлева» назначен гендиректор ОАК Вадим Бадеха, который сохранит за собой и прежнюю должность, рассказал «Коммерсантъ». Богинский также покинет пост замгендиректора ОАК по гражданской авиации. Один из источников газеты заявил, что Богинский может «перейти в правительство».

В ОАК сказали, что за счет кадровых перестановок стараются ускорить создание, сертификацию и запуск серийного производства российских импортозамещенных пассажирских лайнеров.

На заводе компании «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре, где выпускаются Superjet 100, модернизируют производственную площадку, писали в августе «Ведомости». Здесь собираются выпускать «Суперджеты» с импортозамещенным двигателем ПД-8, который должен заменить французско-российские двигатели SaM146, но уже несколько лет «ждет сертификации».

Последний Sukhoi Superjet 100 был выпущен заводом в августе 2023 года, на нем стояли двигатели SaM146, уточнили «Ведомости». В мае 2024 года «Яковлев» сдвинул сроки начала выпуска импортозамещенной версии своего лайнера на 2026 год.

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Предварительной причиной пожара на борту Superjet 100 в Анталье стало «двойное козление», сообщил телеграм-канал «Авиаторщина». Козление — авиационный термин, которым называют отскок самолета от взлетно-посадочной полосы после касания шасси при посадке, то есть подпрыгивание. Из-за «двойного козления» стойка шасси Superjet 100 пробила топливный бак в крыле и вызвала пожар, сообщили в «Авиаторщине». Экипаж и все пассажиры выжили.

После подобного подпрыгивания в московском Шереметьево в 2019 году сгорел Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот». Погиб 41 из 78 человек, находившихся на борту. Командир лайнера Денис Евдокимов назвал главной причиной ошибку авиаконструкторов — практически у всех Superjet 100 стойка шасси способна пробить стенку топливного бака, что может вызвать пожар. 

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