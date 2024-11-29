Бивший свою девушку мужчина выследил и избил пришедшего к ней на помощь соседа

Во Владивостоке арестовали мужчину, который сначала избил свою девушку, а затем подкараулил и избил соседа, который пришел ей на помощь. Об этом сообщают пресс-служба судов Приморского края и телеграм-канал «Осторожно, новости».

По данным последнего, 23 ноября из квартиры на девятом этаже жилого комплекса «Золотой Рог» доносились крики девушки, которая просила о помощи. Соседи вызвали полицию, но наряд ехал слишком долго и тогда они решили самостоятельно вскрыть дверь.

«Они выпустили испуганную женщину, по словам очевидцев, ее забрала скорая помощь. Позже она поехала снимать побои и писать заявление», — пишет телеграм-канал.

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На следующий день мужчина по имени Роман, который избивал девушку, подкараулил в подъезде соседа, вскрывшего его дверь, напал на него и избил ногами. По информации «Осторожно, новости», пострадавшему диагностировали «ушиб ребер и ссадины на лице».

Позже он написал на Романа заявление в полицию и сразу после этого, как пишет канал, к нему приехали друзья нападавшего, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Они заявили, что все дела против Романа «будут замяты, сожительница заберет заявление, а факт нападения на соседа никто не докажет».

Тем не менее Первомайский районный суда Владивостока арестовал Романа по обвинению в хулиганстве с применением насилия (п «а» ч.1 ст. 213 УК) по отношению к соседу. Об избиении девушки в пресс-релизе суда не сообщается. Сам Роман настаивает на том, что соседи незаконно взломали дверь в его квартиру и планирует подавать встречный иск.