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Общество

Русские националисты устроили борьбу за рисунок на новой купюре

19:48 29.11.2024

Аудитория Z-пабликов атаковала сайт Банка России, где началось голосование за дизайн новой тысячерублевой купюры. В голосовании побеждал установленный в Уфе памятник башкирскому поэту Салавату Юлаеву, но русские националисты возмутились, назвав его «националистом и бандитом». На конфликт обратил внимание телеграм-канал «Осторожно, новости».

ЦБ запустил голосование утром пятницы, 29 ноября. Пользователям предложено выбрать одну из 25 достопримечательностей средней Волги — купюра посвящена Приволжскому федеральному округу. В список вошли, например, здание Самарского академического театра драмы, Жигулевская ГЭС, дома-музеи Александра Пушкина в Болдино и Петра Чайковского в Удмуртии.

К середине дня в голосовании стали лидировать памятник Юлаеву в Уфе и Дворец Земледельцев в Казани, пишет «Осторожно, новости».

За памятник в Уфе ко второй половине дня проголосовало почти восемь тысяч авторизовавшихся пользователей. В описании к объекту на сайте ЦБ сказано, что это самая большая конная статуя в России весом 40 тонн, и рассказывается о работе над скульптурой, кто такой сам Юлаев — не уточняется.

Предварительные итоги возмутили авторов Z-каналов, которые стали призывать голосовать за другие объекты, рассказали «Осторожно, новости».

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Журналист Олег Кашин перепостил призыв не дать победить «вождю, вырезавшему представителей в итоге его победившего титульного народа-гегемона». Движение «Сорок Сороков» назвало голосование ЦБ диверсией, поскольку ни один из предложенных объектов не является православным храмом.

Основатель «Мужского государства» Владислав Поздняков написал, что устроенное ЦБ голосование «мобилизовало одиозные националистические силы, которые голосуют за не менее одиозного националиста Юлаева».

Он призвал поддержать теплоход на надводных крыльях «Метеор». «В бой братцы! Никаких Салаватов! Только охуенное пиздатое плавательное средство на нашем косарике!» — призвал Поздняков.

Ко второй половине дня фото теплохода набрало более 16 тысяч голосов. Из-за высокой активности сайт ЦБ начал падать. Администраторы телеграм-канала ЦБ объясняли сбои техническими неполадками и обещали «все починить». Поздняков злорадствовал, что «Банк России не выдержал наплыва поздняковских».

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Голосование должно завершиться 12 декабря. ЦБ уточнил, что изображение, за которое развернулась борьба, будет лишь элементом тыльной стороны банкноты. Лицевую сторону с видами Нижнего Новгорода, столицы федерального округа, выбрали еще в 2023 году, объяснил ЦБ.

Утвердить дизайн купюры целиком в 2023 году не удалось из-за протестов Русской православной церкви. РПЦ не понравилось, что на тыльной стороне изображен казанский Музей истории государственности татарского народа без православного креста на крыше. До советской кампании по борьбе с религией в этом здании располагалась церковь. 

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