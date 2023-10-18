Центробанк приостановил выпуск новой тысячерублевой купюры после протестов РПЦ

Банк России приостановил выпуск новой банкноты номиналом в тысячу рублей. Соответствующее сообщение появилось на сайте Центробанка.

О выпуске новой банкноты в ЦБ объявили 16 октября. Тогда же там показали ее дизайн. Среди прочего на купюре были изображены Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани и башня Сююмбике. Башню венчает полумесяц, а здание музея, в котором раньше была церковь, изображено без креста. Как пишет РБК, в советское время в здании разместили столовую и сняли с него крест.

Новая тысячерублевая купюра не понравилась главе Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимиру Легойде, который заявил, что «к отбору изображений на купюрах следует подходить более тщательно, чтобы не создавать напряжения там, где его вполне может не быть».

Раскритиковал новый дизайн и председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Храм без креста напоминает нам о мрачном периоде богоборчества и размещать подобное изображение на купюрах как минимум неразумно и даже провокационно. Очень надеюсь, что произошедшее больше не повторится», — сказал он.

В то же время зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что не видит в таком дизайне «никакой проблемы».

«Так это же не церковь, это музей. <...> Если в случае как на этой банкноте речь идет не о церковном здании, то совершенно нет никакой проблемы в том, что она без креста. Почему там должен быть крест, если его в жизни там нет?» — сказал он.

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