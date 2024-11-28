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Общество

В России почти не осталось фальшивых долларов

08:31 28.11.2024

Количество выявленных поддельных купюр сократилось до исторического минимума. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на собственный анализ данных Центрального банка России.

Так, в третьем квартале 2024 года в России было выявлено всего 165 фальшивых долларовых купюр. Меньше, как пишет агентство, было только в первом квартале 2023 года, когда было обнаружено 170 поддельных банкнот.

РИА «Новости» утверждают, что за последний год количество поддельных купюр американской валюты в России сократилось в 2,6 раза. За последние десять лет в среднем в год выявлялось 613 фальшивых долларовых банкнот.

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При этом агентство отмечает, что интерес российских фальшивомонетчиков к другим иностранным валютам растет. В частности, увеличивается доля евро в общем объеме обнаруженных в России фальшивых денег. Так, доля фальшивых евро в общем объеме поддельных купюр в третьем квартале 2024 года составила около 30%, что стало максимумом с первого квартала 2023 года. При этом еще во втором квартале 2024 года поддельные евро составляли лишь 2,5% от общего объема выявленных в России поддельных купюр.

В то же время в Турции напротив фиксируется серьезный рост объема поддельных долларов в обороте. В связи с этим в обменных пунктах Анкары перестали принимать банкноты в 50 и 100 долларов старого образца. 

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Накануне курсы евро и доллара приблизились к рекордным значениям. По состоянию на 8:30 утра по московскому времени, согласно данным Investing.com, доллар стоит более 113 рублей, а евро — более 119 рублей. 

На фоне падающего курса рубля в Банке России заявили, что перестанут покупать иностранную валюту на внутреннем рынке до конца года. Это решение вступило в силу с 28 ноября. 

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