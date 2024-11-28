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Общество

Школьник сбежал из дома и спрятался от издевавшегося над ним отчима

19:16 28.11.2024

В Кузбассе региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статьям об истязании, совершенном в отношении заведомо несовершеннолетнего, и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью против мужчины, который причинял «физические и нравственные страдания» своему 12-летнему пасынку. Об этом говорится в пресс-релизе СК.

В сообщении сказано, что отчим заставлял ребенка ночевать в неотапливаемом помещении без теплой одежды, а также нанес ему «повреждения, повлекшие изменение внешнего облика лица мальчика». Из-за действий отчима мальчик ушел из дома 26 ноября.

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Как пишет телеграм-канал Mash Siberia со ссылкой на знакомых семьи, отчим разрезал ребенку губу и попытался собственноручно ее зашить. Мать мальчика сообщила о его пропаже только на следующий день и заявила, что ее сын пошел за углем и пропал. Ребенка нашли спрятавшимся в одном из супермаркетов в Прокопьевске.

Mash Siberia отмечает, что до начала поисковой операции соседи пары не знали, что у нее есть ребенок. Семья недавно переехала в новый район.

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В пресс-службе СК заявили, что отчим мальчика задержан, в настоящий момент решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Мужчину хотят отправить в СИЗО. «Мальчик изъят из семьи и передан в социальное учреждение, с ним работают психологи», — добавили в СК.

Ранее стало известно, что в Кыргызстане отчим похитил и убил свою 17-летнюю падчерицу, пока та шла в школу, ради мести бывшей жене, которая ушла от него из-за насилия, преследований и угроз. После похищения мужчина связался с бывшей супругой и пообещал отдать падчерицу после того, как женщина выполнит его требования.

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