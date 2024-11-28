Китай отказался от производства «президентских» Aurus 

Проект по производству автомобилей Aurus на бывшем заводе Toyota в поселке Шушары Санкт-Петербурга отложили на неопределенный срок, пишут «Ведомости» со ссылкой на три источника, знакомых с ситуаций.

Собирать премиальные автомобили должно было люксовое подразделение китайского концерна FAW Honhqi, рассказали собеседники издания, добавив, что оно должно было выпускать седаны модели Н9 под брендом Aurus.

Один из источников «Ведомостей» отметил, что китайский партнер «соскочил с переговоров» и предположил, что компанию могло отпугнуть то, что Aurus находится под санкциями.

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Серийный выпуск Aurus в Шушарах, как ранее обещал первый вице-премьер Денис Мантуров, должен был начаться до конца этого года. Продажи премиальных авто планировали запустить в 2025 году.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и генеральный директор Aurus Андрей Панков в этом году подписали соглашение о развитии кластера премиального машиностроения на полях Петербургского международного экономического форума, которое как раз предусматривало запуск производства автомобилей этой марки.

В свою очередь, в Минпромторге рассказали, что не отказываются от планов по запуску серийного производства Aurus в Петербурге, а сроки запуска там назвали «гибкими».

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В ноябре прошлого года Минпромторг сообщил о запуске производства Aurus в Объединенных Арабских Эмиратах. Как утверждалось, вскоре в стране также должны были открыть салон по продаже и кастомизации автомобилей Aurus, но пока информации об этом нет.

Российский бренд люксовых автомобилей Aurus был создан в 2013 году. Первое серийное производство модели Aurus Senat запустили в мае 2021 года.

В этом году россиянам впервые показали обновленную версию автомобиля Aurus Senat. На ней Владимир Путин отправился на инаугурацию, его сопровождали мотоциклы Aurus Merlon.