В ОАЭ запустили производство машин российской марки Aurus

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) запустили производство люксовых автомобилей российской марки Aurus. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Сегодня запустилось производство. Планируется выпускать Senat и Komendant. Начнем с Senat», — сказал он.

Мантуров уточнил, что площадка по сборке седанов находится в Абу-Даби, но не раскрыл название партнера. По его словам, в ОАЭ также планируют открыть салон по продаже и кастомизации автомобилей Aurus. В будущем эти машины собираются поставлять и в другие страны Ближнего Востока, в том числе в Саудовскую Аравию.

Aurus — первый российский бренд люксовых автомобилей, который был создан в 2013 году. Первое серийное производство модели Aurus Senat запустили в мае 2021 года. Стоит автомобиль более 40 миллионов рублей. В ноябре 2022 года там же начали производить внедорожники Aurus Komendant, стоимостью от 37 миллионов рублей.

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