EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

СМИ: сотрудники колледжа толпой избили двух студентов в подвале

15:57 27.11.2024

В Казахстане завели уголовное дело по факту избиения двух учащихся местного колледжа толпой сотрудников и старшекурсников учебного заведения. Об этом пишет «Медиазона. Центральная Азия» со ссылкой на телеграм-канал Halyqstan.

Инцидент произошел 22 ноября в шымкентском колледже «Парасат». В тот день матери пострадавших не дождались сыновей после учебы и отправилась в колледж на их поиски. Сообщается, что в подвале учебного заведения они увидели замытые следы крови. Позже женщины выяснили, что почти десять человек, среди которых были завуч, учителя физкультуры и старшекурсники, избивали двух подростков или наблюдали за происходящим.

В больнице у пострадавших студентов диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. «На сына смотреть было больно. Все лицо в жутких гематомах, отеках, уши синие. Белая рубашка была вся в крови, но его заставили снять ее. Когда я звонила сыну в тот вечер, его мучители были рядом и заставили сказать, что в порядке, он скоро будет дома. Но я почувствовала неладное и пошла его встречать к колледжу», — рассказала мать пострадавшего 17-летнего Абдугафара Ерсалиева, Диля.

Как утверждают пострадавшие подростки, их избили за шутливый комментарий в тиктоке на странице завуча по воспитательной работе Казбека Ержанова, который по их словам, «руководил их экзекуцией». Избитые студенты подчеркнули, что именно Ержанов нанес им большую часть ударов.

Сам Ержанов отрицает свое участие в избиении студентов. По его словам, подростков избили старшекурсники, а сам он поручил смыть следы крови, после того, как их обнаружил. 

В департаменте полиции Шымкента сообщили, что родители пострадавших написали заявление о случившемся. По факту избиения студентов было возбуждено уголовное дело по статье о нанесении побоев.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Не в ресурсе» и «закрыть гештальт»
Общество
«Не в ресурсе» и «закрыть гештальт»
Почему язык психотерапии так бесит и как общаться с диванными психологами, чьих советов вы не просили
3 минуты чтения
Я прервала беременность на пятом месяце
Общество
Я прервала беременность на пятом месяце
У моего ребенка нашли синдром Дауна и водянку. Я решила не мучить его и нашу семью
7 минут чтения
Александра Штефанова обвинили в сексуализированном насилии
Общество
Александра Штефанова обвинили в сексуализированном насилии
По словам девушки, он ее бил и пытался изнасиловать. Блогер почти все отрицает
5 минут чтения
Российского подростка потребовали выгнать из Эстонии
Политика
Российского подростка потребовали выгнать из Эстонии
Он выступает против войны, но пришел на митинг в Берлине с флагом России. Ему 16 лет, и он жалуется на травлю
8 минут чтения
Как он может смотреть в глаза вдовам
Политика
Как он может смотреть в глаза вдовам
В любой ситуации, с легкой улыбкой — что бы ни сказал главный спикер власти, это будет вранье
4 минуты чтения
Я устала быть лесбиянкой
Общество
Я устала быть лесбиянкой
Я рассказала, что хотела бы завести отношения с мужчиной, но не могу. Меня обвинили в гомофобии
6 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.