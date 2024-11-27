СМИ: сотрудники колледжа толпой избили двух студентов в подвале

В Казахстане завели уголовное дело по факту избиения двух учащихся местного колледжа толпой сотрудников и старшекурсников учебного заведения. Об этом пишет «Медиазона. Центральная Азия» со ссылкой на телеграм-канал Halyqstan.

Инцидент произошел 22 ноября в шымкентском колледже «Парасат». В тот день матери пострадавших не дождались сыновей после учебы и отправилась в колледж на их поиски. Сообщается, что в подвале учебного заведения они увидели замытые следы крови. Позже женщины выяснили, что почти десять человек, среди которых были завуч, учителя физкультуры и старшекурсники, избивали двух подростков или наблюдали за происходящим.

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В больнице у пострадавших студентов диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. «На сына смотреть было больно. Все лицо в жутких гематомах, отеках, уши синие. Белая рубашка была вся в крови, но его заставили снять ее. Когда я звонила сыну в тот вечер, его мучители были рядом и заставили сказать, что в порядке, он скоро будет дома. Но я почувствовала неладное и пошла его встречать к колледжу», — рассказала мать пострадавшего 17-летнего Абдугафара Ерсалиева, Диля.

Как утверждают пострадавшие подростки, их избили за шутливый комментарий в тиктоке на странице завуча по воспитательной работе Казбека Ержанова, который по их словам, «руководил их экзекуцией». Избитые студенты подчеркнули, что именно Ержанов нанес им большую часть ударов.

Сам Ержанов отрицает свое участие в избиении студентов. По его словам, подростков избили старшекурсники, а сам он поручил смыть следы крови, после того, как их обнаружил.

В департаменте полиции Шымкента сообщили, что родители пострадавших написали заявление о случившемся. По факту избиения студентов было возбуждено уголовное дело по статье о нанесении побоев.