СМИ: За отсутствие роста рождаемости губернаторам будет грозить отставка

Администрация президента собирается с будущего года оценивать способность губернаторов поднимать рождаемость. Этот показатель войдет в перечень KPI для глав российских регионов, сообщила «Верстка» со ссылкой на источник в Кремле.

Новый показатель будет называться «суммарный коэффициент рождаемости», его методику готовит правительство, рассказал собеседник издания. Хотя показатель должны начать оценивать только со следующего года, «есть ощущение, что уже оценивают», заявил журналистам источник в правительстве одного из регионов Сибири.

KPI для губернаторов может затрагивать, например, общий коэффициент рождаемости, то есть среднее число родов на тысячу человек. «У нас в регионе коэффициент в районе шести, а сделают семь или восемь, — будет тяжело», — предположил региональный чиновник.

Достичь нужных показателей можно только денежными вливаниями, а у дотационных регионов этих «лишних средств» нет, сказал собеседник «Верстки».

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KPI, ключевые показатели эффективности, согласно закону, утверждаются Владимиром Путиным и могут послужить основанием для отставки губернатора, пишет «Верстка». Собеседник издания подтвердил, что невыполнение KPI прямо грозит главе региона уходом с поста и «волчьим билетом», затрудняя дальнейшую карьеру. Региональный чиновник предположил, что власти на местах займутся «рисовкой» нужных цифр.

Там, где нет денег на помощь молодым семьям, будет больше агитационных мероприятий, сказал собеседник «Верстки». «Ну сами подумайте, что легче: конкурс плакатов „Я мамочка“ провести — или каждой мамочке дать по несколько сот тысяч рублей?» — объяснил чиновник.

Рождаемость и многодетность — главное, что волнует Путина во внутриполитической повестке, объяснил «Верстке» источник в Кремле. В регионы эта озабоченность «недвусмысленно транслируется». «Семья должна быть многодетной, папа должен быть воином. Меры поддержки распределяются соответственно», — заявил собеседник издания.

Близкий президентской администрации источник добавил, что на итоговой пресс-конференции Путин собирается пообещать меры поддержки военных и семей с детьми. Возможно, речь пойдет о выплатах многодетным, предположил собеседник «Верстки».

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Чиновник из региона Центральной России рассказал журналистам, что властям на местах спущена директива: тема рождаемости «в принципе должна звучать как можно чаще». Губернаторы и их подчиненные обязаны показывать, что они «в обойме, в команде». «Два года назад все ставили букву Z везде, сейчас стараются говорить о матерях и детях», — сказал собеседник «Верстки».

Путин в августе распорядился оценивать эффективность губернаторов с учетом «суммарного коэффициента рождаемости» и искать в финансируемых из госбюджета нацпроектах мероприятия, «повышающие рождаемость».

В мае аналитики проекта «Если быть точным» представили «рейтинг скрепности» российских регионов. Эксперты использовали данные Минздрава и Росстата о рождаемости, распространенности современных средств контрацепции и возрасте вступления в брак. Самыми «скрепными» оказались Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Тува, а на последних строчках списка — Санкт-Петербург, Смоленская область и Алтайский край.