Россия пригрозила ответить в случае размещения американских ракет в Японии

Японские СМИ рассказали, что США и Япония реализуют совместный военный план, включающий в себя размещение в стране американских ракет средней дальности. В ответ на эти новости представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Россия будет расценивать такие действия как угрозу. По ее словам, новая ядерная доктрина допускает эту реакцию. Об этом сообщает Reuters.

Сообщения о реализации совместных планов между Японией и США появились в японских СМИ 24 ноября. Неназванные источники из обеих стран рассказали, что США разместят свои ракеты на островах Нансей, в юго-западной части страны, рядом с префектурами Окинава и Кагошима, а также на Филиппины. Уточняется, что совместный план двух стран необходим, в случае если ситуация на Тайване станет чрезвычайной.

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В ответ на это представитель российского МИДа Мария Захарова обвинила Японию в эскалации ситуации вокруг Тайваня.

«Мы неоднократно предупреждали японскую сторону, что если в результате кооперации [с США] на ее территории появятся американские ракеты средней дальности, то это будет представлять реальную угрозу безопасности нашей страны, и мы будем вынуждены предпринимать необходимые адекватные шаги по укреплению собственной обороноспособности», — заявила Захарова.

Захарова также заявила, что Токио может узнать, что за этим последует, прочитав обновленную ядерную доктрину, которая была опубликована неделю назад и в которой расширен список сценариев, допускающих ядерный ответ. На вопрос о том, где эти ракеты могут быть размещены, Захарова не ответила, но сказала, что половина российских территорий — это Азия, и поэтому любые ракеты, размещенные восточнее Урала, будут «в этом регионе».

Захарова также заявила: Москва послала ясный сигнал США и их «сателлитам», что Россия готова к решительному и симметричному ответу на размещение наземных ракет малой и средней дальности «в разных частях мира». Ранее в ответ на новости из Японии заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков также заявлял, что власти рассмотрят размещение ракет малой и средней дальности в Азии в ответ на действия США.

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Запад, как заявила Захарова, не должен сомневаться в российском потенциале, особенно после того, как страна запустила по Украине гиперзвуковую ракету «Орешник» в ответ на запуск американских и британских ракет ATACMS и Storm Shadow вглубь российских территорий.