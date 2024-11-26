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Общество

Посоветовавший страдающим от пробок людям ходить пешком глава города получил премию «Мэр года»

14:58 26.11.2024

В номинации «Мэр года» премии «Гамбургский счет», учрежденной Российской ассоциацией связей с общественностью, победил мэр города Артема в Приморье Вячеслав Квон. На сайте премии сообщается, что он разделил эту награду с главой Краснодара Евгением Наумовым.

В октябре 2024 года внимание общественности и прессы привлекала реплика Квона, произнесенная им на встрече с жителями городского округа. Граждане жаловались мэру на пробки и плохую работу общественного транспорта. В ответ мэр предложил недовольным ходить пешком и использовать квадрокоптеры.

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«Ходите пешком. Я вот хожу. Выезжайте пораньше из дома. Выбирайте альтернативные… Вон, уже квадрокоптеры летают», — процитировал ответ Квона местным жителям присутствовавший на встрече правозащитник Максим Чихунов.

Он также рассказал, что жители поселка Киневичи, входящего в Артемовский городской округ, давно страдают от многокилометровых пробок на выезде из поселка, которые образуются из-за плотного потока на проходящей мимо трассе. По словам Чихунова, ответ Квона вызвал возмущение у местных жителей, некоторым из которых приходится ежедневно ездить на работу во Владивосток, расположенный на расстоянии 30 километров.

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В июле 2024 года похожим образом на жалобы местных жителей отреагировал мэр города Невинномысска Ставропольского края Михаил Миненков. Недовольным отключениями света гражданам глава города тогда предложил «не скулить».

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