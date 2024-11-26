Подростка обвинили в избиении девочки с инвалидностью

В Самаре завершено расследование по делу о нападении, избиении и угрозах убийством девочке с инвалидностью. Задержанному по этому делу 17-летнему подростку предъявили обвинения по трем статьям уголовного кодекса, теперь он должен предстать перед судом. Об этом сообщил федеральный телеканал «Самара» со ссылкой на следственный комитет.

Инцидент произошел 25 марта в Самаре. В тот вечер на остановке общественного транспорта подросток увидел свою знакомую 2007 года рождения, с которой общался в социальных сетях. По данным следователей, в какой-то момент знакомые стали ссориться и тогда подросток схватил девочку за капюшон и оттащил ее за гаражи. После этого он взял металлическую трубу и ударил несколько раз по голове и телу пострадавшей. Помимо прочего, подросток угрожал девочке убийством.

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По словам самой пострадавшей, на нее в тот вечер напали трое человек: знакомый и его сестра со своим парнем. Девочка рассказала, что подозреваемый пинал ее, палил волосы зажигалкой, рвал одежду, заставлял есть землю и пить из лужи, пока его сестра с парнем снимали все происходящее на видео.

Мать пострадавшей поделилась, что в тот вечер ее дочь не вернулась вовремя и она начала переживать. Немного позже ей позвонила незнакомая женщина и сообщила, что избитая девочка находится рядом с ней.

Отмечается, что женщина отвезла свою дочь в больницу и обратилась в полицию. По ее словам, после избиения у ее дочери лопнула барабанная перепонка.

По данным следственного комитета, подозреваемый был задержан и помещен под стражу на время следствия. 26 ноября следователи отчитались о завершении расследования по этому делу. Подростку предъявили обвинения в хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия, умышленном причинении легкого вреда здоровью и угрозах убийством.