Десятки миллионов человек могут заболеть деменцией из-за лесных пожаров

По данным нового исследования, опубликованном в журнале JAMA Neurology, возникновение деменции резко увеличилось среди людей, которые за последние три года часто вдыхали дым, вызванный лесными пожарами. К такому выводу пришли ученые, изучив медицинские данные людей, проживающих в южной Калифорнии, где из-за человеческого воздействия на климат леса горят все чаще. Об этом сообщает The Independent.

Авторы исследования утверждают, что загрязнения, вызванные лесными пожарами, на 18% увеличил риск заболевания деменцией — чаще всего ей страдали жители южной Калифорнии, находившиеся под воздействием дыма от лесных пожаров последние три года. Это демонстрируют медицинские данные 1,2 миллиона людей от 60 лет и старше за 11 лет наблюдения.

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«Лесные пожары, в прошлом редкие и географически ограниченные, теперь регулярно воздействует на население США. Из-за человеческого воздействия на климат пожары появляются чаще и становятся интенсивнее, ухудшая качество воздуха…» — сообщила группа ученых в исследовании.

Дым, который вдыхают люди, живущие там, где часто возникают пожары, содержит очень много загрязняющих атмосферу веществ: пепел, монооксид и диоксид углерода, формальдегид и другие вещества, которые оказывают негативное воздействие на мозг человека.

Более того, дым производит так называемые PM2,5 — твердые микрочастицы и мельчайшие капельки жидкости, которые, попадая в человеческий организм, преодолевают биологические барьеры и негативно воздействуют на здоровье. Уже сейчас эту частицу связывают с преждевременными смертями, болезнями сердца и легких, несмертельными сердечными приступами, астмой, аритмией и многим другим. Ее также связывают с болезнями мозга, такими как деменция.

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Ранее выходило исследование, по данным которого вызванное человеком глобальное потепление привело к лесным пожарам, из-за которых в год погибает на 12 тысяч больше людей, чем 10 лет назад, — все из-за дыма, который люди вдыхают. Также лесные пожары ускоряют нагревание планеты и появление аномальной жары, из-за которой люди также стали погибать чаще.