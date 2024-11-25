Женщина убила своих сыновей

27-летняя жительница Самарканда в Узбекистане, чье имя не уточняется, из-за психического расстройства убила двух несовершеннолетних сыновей. Об этом сообщает UzNews.uz.

Как пишет издание, женщина работала учительницей в местной школе. 8 ноября она нанесла несколько ударов ножом своим сыновьям. UzNews.uz утверждает со ссылкой на материалы дела, что это произошло в результате внезапного психического расстройства, однако какого именно, издание не уточняет.

В заключении судмедэкспертизы сказано, что дети скончались из-за большой кровопотери. Отмечается, что ножевые удары пришлись в том числе на левую часть их грудных клеток, что повлекло за собой повреждения сердца.

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Женщине предъявили обвинение по статье об умышленном убийстве двух или более лиц, заведомо для виновного находившихся в беспомощном состоянии. Суд постановил отправить обвиняемую в следственный изолятор, заседания по делу проходят в закрытом режиме.

До этого UzNews.uz сообщило о еще одном случае убийства ребенка, которое произошло в Кашкадарьинской области Узбекистана. Издание, ссылаясь на Генпрокуратуру, пишет, что мужчина 1998 года рождения, чье имя не называется, «на фоне внезапных изменений психического состояния», нанес ножевые удары сначала своей жене, а затем их двухмесячной дочери. Это произошло накануне, 24 ноября.

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После произошедшего мужчина покончил жизнь самоубийством, повесившись в кладовой. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Согласно предварительным данным, мужчина более 15 лет стоял на учете в областном психиатрическом диспансере.