Россиянин застрелил не уступившего ему дорогу водителя

В центре города Маркса Саратовской области водитель джипа убил подрезавшего его на малолитражке мужчину и ранил пассажира. Водитель джипа скрылся с места происшествия, в регионе был объявлен план «Перехват» и перекрыты дороги, сообщило областное управление Следственного комитета.

В розыск объявили «бородатого мужчину на черном внедорожнике», писал телеграм-канал Baza. Два мужчины на малолитражке «Ока» пытались обогнать джип Toyota Land Cruiser. Водитель внедорожника догнал их и «завязался конфликт, переросший в драку», писала Baza. В какой-то момент «мужчина с бородой» достал пистолет и начал стрелять.

В результате 33-летний водитель «Оки» Михаил Кутузов погиб на месте, а его спутник, 48-летний Алексей Соколовский, оказался в больнице с пулевым ранением. У Кутузова остались беременная жена и сын-второклассник, рассказало саратовское издание 164.РУ.

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«Убитый успел написать на чужой машине номер стрелявшей машины, упал и умер», — сказал 164.РУ очевидец события. Издание опубликовало фото из окна соседнего дома, где видно, что погибший лежит около припаркованного автомобиля.

Соколовский остается в больнице, в состоянии средней степени тяжести, сообщило саратовское областное министерство здравоохранения.

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Нападавший скрылся с места преступления на автомобиле, уточнили силовики. Следственный комитет возбудил дело об убийстве и покушении на убийство (статья 105), а также о незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия (статья 222).

Вечером полиция объявила, что задержала 41-летнего подозреваемого. Задержанного зовут Рубик Акопян, он занимается бизнесом, уточнило 164.РУ со ссылкой на силовиков.