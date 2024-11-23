Вуз заставил студенток неанонимно рассказать об интимной жизни

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете студенток заставили проходить опрос о менструальных функциях организма и половой жизни. На странице опросника надо было указать свои паспортные данные. Фото опросного листа опубликовало издание «Подъем».

В первой части анкеты были вопросы о продолжительности менструаций, особенностях используемых прокладок и тампонов, кровяных выделениях и тому подобном. Во второй части опрашиваемым предлагалось сообщить, в каком возрасте они начали половую жизнь, каким способом предохраняются, бывала ли беременность и не случались ли выкидыши.

Студенты рассказывали журналистам, что опросники им раздали как обязательные к заполнению и отказаться было нельзя.

Глава «Лиги безопасного интернета», пропагандистка Елена Мизулина опубликовала у себя в телеграм-канале скриншот обращения, подписанный студенткой третьего курса ПНИПУ. Автор обращения заявила, что у нее, как и у большинства студенток группы, нет половой жизни — а опросник не предполагает такого варианта ответа.

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«Данный опрос поверг нас в шок, некоторые вопросы это просто что-то с чем-то», — писала она. Юношам тоже раздавали анкеты, но там не надо было указывать паспортные данные, сообщила автор обращения.

Опрос проводился среди студенток филиала ПНИПУ в городе Лысьва на востоке Пермского края. Администрация вуза в разговоре с ТАСС признала, что приказ раздать анкеты отдал директор филиала Виктор Кочнев, и заверила, что этот приказ уже отменен ректором университета.

Мизулина позже написала, что анкетирование проводится на основании письма Минздрава России, направленного в регионы с «целью оценки репродуктивного здоровья».

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Издание «Подъем» сообщило, что подобный неанонимный опрос проводился недавно в Воронежском госуниверситете. Ссылку на анкету рассылали по студенческим чатам, от старост групп требовали собрать информацию о числе заполнивших опросник и в подтверждение скинуть скриншот с фамилиями.

В начале ноября стало известно, что в Ярославской области при приеме на работу некоторые работодатели раздавали женщинам похожие анкеты. Одна из соискательниц рассказывала, как врач, проводивший анкетирование, признался, что «власти ввели новый осмотр» и поинтересовался, почему она не хочет заводить ребенка.