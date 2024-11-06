Девушку заставили проверять репродуктивное здоровье со словами «русских мало»

В Ярославской области при устройстве на работу ювелиром молодой женщине устроили медосмотр, который включал проверку репродуктивного здоровья. «Русских мало, нужен контроль рождаемости» — объяснял хирург, проводя пальпацию молочных желез, рассказала девушка изданию «7х7».

Девушка пожелала остаться анонимной и сообщила, что медосмотр попросил пройти работодатель. По ее словам, осмотр включал одну страницу анкеты на «все болезни сразу» и две страницы, посвященные репродуктивному здоровью.

Издание опубликовало фото страницы, на которой видны 12 вопросов о «менструальной функции» вроде «у вас обильные менструации?», «какой у вас сегодня день менструального цикла?» Вторую половину страницы занимает список из еще 14 «вопросов, связанных с половой жизнью». Среди них: «в каком возрасте вы начали половую жизнь?», «используете ли вы презерватив?», «были ли у вас аборты?»

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Хирург объяснил девушке, что «власти ввели новый осмотр» и интересовался, почему она не хочет заводить ребенка. Врач-терапевт сказал, что психолог проведет с ней профилактическую беседу на тему «почему вы не планируете детей?»

Собеседница рассказала изданию, что сфотографировала анкету во время медосмотра «украдкой», так как забрать листы домой ей не разрешили.

Весной Минздрав России направил властям регионов рекомендации проводить мероприятия по оценке репродуктивного здоровья населения. Власти нескольких субъектов Федерации приняли законы о штрафах за «склонение к аборту».

Попытки ограничить право россиян на аборт, запрет «пропаганды чайлдфри» и другие подобные меры поддержки рождаемости не помогут решить демографические проблемы и усложнят жизнь женщин, заявили опрошенные «Холодом» демографы.