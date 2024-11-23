EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Патриарх Кирилл простил певца Шарлота

13:57 23.11.2024

Московский патриарх Кирилл объявил, что простил певца Эдуарда Шарлота и попросил суд снять с молодого человека обвинение в оскорблении чувств верующих, сообщил «Коммерсантъ». 26-летнего певца судят по нескольким статьям за антивоенные видео в инстаграме, на которых он, среди прочего, прибивал к дереву изображение патриарха Кирилла и самодельный крест.

О письме от патриарха Кирилла рассказал на суде самарский иерей Сергий Терехин, участвующий в процессе в качестве консультанта, пишет газета. Самарский областной суд рассматривает дело певца с 18 октября.

Русская православная церковь не видит препятствий для частичного освобождения молодого человека от уголовной ответственности, сказано в письме на имя ведущего процесс судьи Дмитрия Воложанинова.

Московский патриархат «не видит препятствий» для применения судом статьи 76 Уголовного кодекса, разрешающей освободить человека от уголовной ответственности «в случае раскаяния и примирения с потерпевшей стороной», сообщил «Коммерсантъ».

Стриптизерши рассказали о своей работе
Стриптизерши рассказали о своей работе
Их отношения убивает ревность и собственничество партнеров. Клиенты доказывают свою маскулинность и плачут у них на коленях
Мир9 минут чтения

Ранее с письмом к самарскому суду обратился зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Он рассказал, что Шарлот записал видеообращение, в котором извинился перед патриархом Кириллом «и всеми верующими».

Кипшидзе сообщил «Коммерсанту», что ему известны случаи, когда суд прислушивался к прошениям РПЦ. Он привел пример разбирательства 2021 года, когда суд прекратил дело об оскорблении чувств верующих, приняв во внимание ходатайство церкви. Дело было возбуждено против четверых молодых людей в Москве. Молодые люди записали видео в TikTok, где юноши изображали застолье, используя в качестве стола девушку, — а рядом с ними на земле стояла икона.

Я уехала из России в Германию и не хочу обратно
Я уехала из России в Германию и не хочу обратно
Я работаю врачом и наконец-то получаю нормальную зарплату. На родине я не вижу для себя перспектив
Общество7 минут чтения

Шарлота задержали в ноябре 2023 года в аэропорту Санкт-Петербурга. На певца завели дела о «реабилитации нацизма», «оскорблении чувств верующих», «возбуждении ненависти» и умышленном уничтожении официального документа. За несколько месяцев до этого Шарлот на видео сжег свой российский паспорт, а также, согласно материалам дела, «разрывал георгиевскую ленту» и «пародировал песню “День Победы”».

В июле 2024 года адвокат Шарлота опубликовал видео, где певец просит прощения у «всех православных». Ранее Шарлот написал покаянное письмо на имя Кирилла.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Как правильно одеваться зимой и не мерзнуть
Общество
Как правильно одеваться зимой и не мерзнуть
Подробный гид по утеплению: многослойность, термобелье и не только
8 минут чтения
Стриптизерши рассказали о своей работе
Мир
Стриптизерши рассказали о своей работе
Их отношения убивает ревность и собственничество партнеров. Клиенты доказывают свою маскулинность и плачут у них на коленях
9 минут чтения
Чешское бархатное
Мир
Чешское бархатное
Студенческие протесты подняли всю страну и помогли бескровно победить Советский Союз. Вот как это было
6 минут чтения
Раньше я ненавидела своего ребенка с синдромом Дауна
Общество
Раньше я ненавидела своего ребенка с синдромом Дауна
А теперь любуюсь им, несмотря на травлю
10 минут чтения
Я отправила в нокдаун назойливого парня на улице
Общество
Я отправила в нокдаун назойливого парня на улице
Это перевернуло мою жизнь: теперь я учу женщин самообороне
8 минут чтения
Я сделала украшение из своего черепа
Общество
Я сделала украшение из своего черепа
К 20 годам я дважды пережила рак, лишилась части костей, но все равно счастлива и живу полноценной жизнью
5 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.