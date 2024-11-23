Патриарх Кирилл простил певца Шарлота

Московский патриарх Кирилл объявил, что простил певца Эдуарда Шарлота и попросил суд снять с молодого человека обвинение в оскорблении чувств верующих, сообщил «Коммерсантъ». 26-летнего певца судят по нескольким статьям за антивоенные видео в инстаграме, на которых он, среди прочего, прибивал к дереву изображение патриарха Кирилла и самодельный крест.

О письме от патриарха Кирилла рассказал на суде самарский иерей Сергий Терехин, участвующий в процессе в качестве консультанта, пишет газета. Самарский областной суд рассматривает дело певца с 18 октября.

Русская православная церковь не видит препятствий для частичного освобождения молодого человека от уголовной ответственности, сказано в письме на имя ведущего процесс судьи Дмитрия Воложанинова.

Московский патриархат «не видит препятствий» для применения судом статьи 76 Уголовного кодекса, разрешающей освободить человека от уголовной ответственности «в случае раскаяния и примирения с потерпевшей стороной», сообщил «Коммерсантъ».

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Ранее с письмом к самарскому суду обратился зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Он рассказал, что Шарлот записал видеообращение, в котором извинился перед патриархом Кириллом «и всеми верующими».

Кипшидзе сообщил «Коммерсанту», что ему известны случаи, когда суд прислушивался к прошениям РПЦ. Он привел пример разбирательства 2021 года, когда суд прекратил дело об оскорблении чувств верующих, приняв во внимание ходатайство церкви. Дело было возбуждено против четверых молодых людей в Москве. Молодые люди записали видео в TikTok, где юноши изображали застолье, используя в качестве стола девушку, — а рядом с ними на земле стояла икона.

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Шарлота задержали в ноябре 2023 года в аэропорту Санкт-Петербурга. На певца завели дела о «реабилитации нацизма», «оскорблении чувств верующих», «возбуждении ненависти» и умышленном уничтожении официального документа. За несколько месяцев до этого Шарлот на видео сжег свой российский паспорт, а также, согласно материалам дела, «разрывал георгиевскую ленту» и «пародировал песню “День Победы”».

В июле 2024 года адвокат Шарлота опубликовал видео, где певец просит прощения у «всех православных». Ранее Шарлот написал покаянное письмо на имя Кирилла.