В Петербурге задержали певца Шарлота, который летом на видео сжег свой российский паспорт

Артист из Самары Шарлот вернулся в Россию, приземлившись в аэропорту «Пулково». Там его задержали. Его встречали силовики, а также журналисты Mash, SHOT и «Рен ТВ», которые опубликовали кадры задержания.

По информации телеграм-канала Baza, Шарлоту грозят два административных протокола по статьям об умышленной порче паспорта и «дискредитации» армии. Источник SHOT также сообщает о третьем протоколе по статье «Мелкое хулиганство» за «явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах», который на певца якобы оформили непосредственно в аэропорту. По информации телеграм-канала, Шарлота планируют арестовать на 15 суток, с ним работают сотрудники центра «Э», решается вопрос о возбуждении уголовного дела, по какой статье — не уточняется. Официально информация не подтверждалась.

Позднее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина и телеграм-каналы распространили видео с извинениями Шарлота. На вопрос о причине задержания певец ответил: «Осечка в понимании происходящего». Инцидент со сжиганием паспорта он прокомментировал, что «был ошибочно помешан на ложной информации». «Я больше так не буду». — добавил музыкант.

Задержание певца связывают с июньским видео, на котором Шарлот сжигает российский паспорт. На видео музыкант сообщил, что последние три года «активно противостоит политике государства в отношении Киева» и просил Украину разрешить ему выступления. В ноябре «Лига безопасного интернета» написала в СК и МВД донос на Шарлота.

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