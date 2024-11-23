EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

СМИ: Власти усложнили получение брони от мобилизации

19:48 23.11.2024

Российские власти сократили список оснований, которые дают компаниям и учреждениям право предоставлять своим сотрудникам бронь от военной мобилизации. Действующая бронь существует до 21 марта 2015 года, после организациям придется оформлять отсрочку сотрудникам заново, сообщила «Медиазона» со ссылкой на неназванные источники «Эха».

Источники «Эха» рассказали, что получили доступ к документу о правилах предоставления брони, который нигде не публиковался и имеет гриф «для служебного пользования». Это постановление правительства от 5 июня 2024 года №766с.

Представители неназванных организаций начали уточнять у властей новые правила и столкнулись с тем, что правительство сократило перечень оснований для брони. О каких именно основаниях идет речь — источники издания не смогли рассказать.

Сколько стоит лишиться ног? 
Сколько стоит лишиться ног? 
Приучив россиян к огромным выплатам за подписание контракта, теперь власти сокращают компенсации за ранения
Политика4 минуты чтения

Информацию из постановления организациям предоставляют только «по письменному запросу с обоснованием необходимости в пользовании данным документом», пишет «Медиазона». Чтобы узнать, есть ли у компании или учреждения право бронировать сотрудников, следует обратиться в специальную местную комиссию по вопросам бронирования.

Первые правила бронирования сотрудников появилось 23 сентября 2022 года. Минобороны после согласования с руководством правительства решило не привлекать на военную службу по мобилизации «специалистов отдельных высокотехнологичных отраслей и ряда организаций финансового сектора». Речь шла, в том числе, об айтишниках и некоторых учителях.

«Там здоровые ребята гибли как мухи»
«Там здоровые ребята гибли как мухи»
Жена пойманного в Армении российского дезертира — о побеге мужа с фронта, похищении и борьбе за нормальную жизнь
Общество3 минуты чтения

Позже правила бронирования несколько раз пересматривались. В разгар мобилизации 2022 года были случаи, когда не войну призывали людей, у которых имелась бронь. В 2023 году стало известно о прецендентах, когда суды решали, что бронь от мобилизации «не является абсолютным основанием для предоставления отсрочки». Военкоматы имеют право призывать таких граждан «из-за секретного постановления», постановил летом прошлого года суд в Ханты-Мансийском автономном округе.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Как правильно одеваться зимой и не мерзнуть
Общество
Как правильно одеваться зимой и не мерзнуть
Подробный гид по утеплению: многослойность, термобелье и не только
8 минут чтения
Стриптизерши рассказали о своей работе
Мир
Стриптизерши рассказали о своей работе
Их отношения убивает ревность и собственничество партнеров. Клиенты доказывают свою маскулинность и плачут у них на коленях
9 минут чтения
Чешское бархатное
Мир
Чешское бархатное
Студенческие протесты подняли всю страну и помогли бескровно победить Советский Союз. Вот как это было
6 минут чтения
Раньше я ненавидела своего ребенка с синдромом Дауна
Общество
Раньше я ненавидела своего ребенка с синдромом Дауна
А теперь любуюсь им, несмотря на травлю
10 минут чтения
Я отправила в нокдаун назойливого парня на улице
Общество
Я отправила в нокдаун назойливого парня на улице
Это перевернуло мою жизнь: теперь я учу женщин самообороне
8 минут чтения
Я сделала украшение из своего черепа
Общество
Я сделала украшение из своего черепа
К 20 годам я дважды пережила рак, лишилась части костей, но все равно счастлива и живу полноценной жизнью
5 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.